У «Промені» яскраво відсвяткували день народження дитячого комплексу*

26 травня у РЦ «Промінь» відбулась грандіозна подія – святкування Дня народження Дитячого комплексу «Смугастий Носоріг», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь».Масштабне дійство тривало в декілька етапів. В першій частині свята провели звітну виставку робіт учнів художньої студії «Смугастий носоріг», яку символічно назвали «З барвами в серці». Експозиція налічувала більше 100 картин.Згодом усіх діток нагородили іменними грамотами та подарунками від дитячого розважального комплексу «Смугастий носоріг». Відзначили також найкращі роботи кожної вікової групи учнів, подарувавши іменні дипломи та подарункові набори сертифікатів від ДРК «Смугастий носоріг» та спонсорів заходу - магазина дитячої іграшки «Коза-Дереза» і дитячого кафе «Чорничне».На усіх гостей свята чекав неймовірний сюрприз – салют справжніх метеликів. Організаторам свята вдалось здивувати усіх, адже в холі «Променя» панувала казкова атмосфера, яку доповнювало різноманіття екзотичних комах. Усі метелики, згодом будуть зібрані належним чином та випущені в їх природнє середовище.Проте на цьому сюрпризи не закінчуються. В різних зонах РЦ «Промінь» на маленьких гостей чекали яскраві герої Долини Смугастого. З ними можна було позмагатись та виграти цінні призи.Загалом у Параді героїв взяло участь більше 100 діток, які спеціально прийшли на грандіозне святкування. Усі переможці отримали додаткові ігри ну зоні Play Hall та сертифікати на розваги у лабіринті, або зоні для крихіток ДРК «Смугастий носоріг». У холі розважального центру протягом дня проводились різноманітні забави, розіграші та безкоштовні майстер-класи.Одним з найочікуваніших були виступи спеціально запрошеного Чарівника зі Львова з програмою фокусів та улюблене усіма шоу мильних бульбашок. Під час розважальної програми дітки мали можливість взяти участь у різноманітних конкурсах та вікторинах, за які також отримували подарунки. Після усіх захоплюючих виступів, маленькі гості змогли повеселитись на запальній техно дискотеці з Феєю Долини Смугастого та Роботом-трансформером.Загалом святкові розваги тривали з 13:00 до 18:30 та не закінчуються ще й досі. Адже, дитячий розважальний комплекс відкритий щодня та завжди готовий дарувати приємні емоції і щасливі спогади вашим діткам.Додаткова інформація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського 2.