В аеропорту Львова відкрилося WOG CAFE*

Компанія WOG, яка успішно розвиває рітейл-послуги та мережу кафе під власним брендом, відкрила новий заклад у міжнародному аеропорту Львова ім. Данила Галицького.розташоване навпроти шостого гейту на третьому поверсі в зоні вильоту міжнародних рейсів аеропорту та працюватиме в режимі 24/7.Загальна площа об’єкту – 155 кв.м. Кафе розраховане на 40 посадкових місць.«WOG CAFE вже представлені в двох столичних аеропортах. Їх популярність доводить, що закладів саме такого формату потребують інфраструктурні об’єкти та основні транспортні хаби в Україні. Кафе у Львівському аеропорту ми зробили максимально затишним. Тут пасажири зможуть придбати улюблені страви, напої зі знайомого меню WOG CAFE за звичними цінами, необхідні дрібнички в дорогу», — розповідає, керівник напрямку громадського харчування WOG.Пасажирам аеропорту у кафе пропонують широкий вибір кавових напоїв, соків і фрешів, різноманітних страв та десертів. В меню закладу – перші страви, комплексні сніданки, салати, фреш-сендвічі, лаваші, хот-доги, круасани, мафіни, профітролі, пончики, тістечка, торти та чізкейки та багато іншого. Загалом меню містить понад 60 найменувань страв та напоїв.Ціни – демократичні. Так, хот-дог XL коштуватиме 59 грн, середнє капучіно — 45 грн, фреш-сендвіч з куркою, тунцем або сиром фета – 79 грн, салати в асортименті — 85 грн.Значну частину представленого асортименту можна придбати у форматі «to go», який дозволяє кожному пасажиру взяти з собою їжу та напої на борт літака.У компанії розраховують, що заклад стане популярним серед пасажирів аеропорту. Так, за попередніми розрахунками, кафе планує обслуговувати близько 500 клієнтів на добу.«Звісно ж, основним напрямком діяльністю аеропорту є залучення нових авіакомпаній та відкриття нових рейсів. У цьому плані аеропорт «Львів» швидко прогресує та стає все більш популярним серед пасажирів. Минулого року ми обслужили 1,6 млн осіб. Відтак, наявність такої великої кількості людей, які нам довіряють, спонукає також працювати над розвитком інфраструктури неавіаційного обслуговування пасажирів, створення для них комфортних та затишних умов перебування. Йдеться про додаткові кав’ярні, ресторани, магазини, дьюті-фрі, парковки. І ми радіємо приходу нових серйозних гравців у цій царині не менше, аніж іншим здобуткам. Адже за цим стоїть велика праця, як наших партнерів так і фахівців аеропорту. Ми тішимося що цей бізнес набуває популярності і вже з’являється здорова конкуренція: пасажир отримує можливість вибору харчування і напоїв за якістю та ціною, так само, як і авіакомпаній – за традиційною чи лоу-кост моделлю. Тому ми вітаємо мережу WOG CAFE, одного з лідерів на ринку, що має серйозні напрацювання у сфері обслуговування подорожуючих, у нашій дружній великій родині. І запрошуємо усіх наших пасажирів відвідати та належно оцінити цей заклад», – прокоментувала Генеральний директор ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького»У новому закладі, як і в усіх WOG CAFE, діятиме програма лояльності PRIDE. Скориставшись додатком, кожен відвідувач закладу зможе накопичувати бонуси за покупки і списувати їх на продукцію в WOG CAFE і WOG MARKET.Керівництво мережі WOG не одноразово декларувало, що для розташування нових WOG CAFE розглядає транспортні хаби та інфраструктурні об'єкти, оскільки саме цей напрямок цікавий компанії з точки зору попиту серед клієнтів.Відзначимо, що в порівнянні з 2017 роком, у 2018-му продаж гарячих напоїв в мережі WOG виріс на 13% (30 млн. порцій у 2018 р. проти 26 млн. горнят у 2017 р). Крім цього, у 2018 році середній чек WOG CAFE збільшився на 13% у порівнянні з минулим роком. А саме: зростання середнього чека WOG CAFE на АЗК склав 14%, у WOG CAFE в Інтерсіті — на 32%.За кілька років роботи в Україні мережа WOG CAFE встигла заробити репутацію лідера на ринку харчового рітейлу, представляючи свою продукцію не тільки на АЗК та в 16 швидкісних потягах Інтерсіті, але й в мережі міських кав'ярень у Києві та Львові. За даними маркетингового дослідження міжнародної компанії Nielsen, компанія WOG стала лідером серед мереж автозаправних станцій в категорії «кава» в 2018 році.