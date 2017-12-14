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У центрі Луцька бус на переході збив жінку

У центрі Луцька бус на переході збив жінку
На пішохідному переході у центрі Луцька автомобіль збив жінку. Аварія сталася 27 травня близько 11:00.

Про це 12 каналу повідомили очевидці.

На проспекті Волі мікроавтобус збив жінку, яка переходила дорогу. На місце викликали поліцію та медиків. “Швидка” доставила потерпілу в лікарню.

Слідчо-оперативна група встановлює обставини ДТП.

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Теги: перехід, аварія
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Коментарі 1
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Сьогодні десь 8.40,їде пожежна всі дать дорогу, а одна дура з бананами ввухах валить в універ. Слава Богу що не задавили, відії на бардюр виїзджали аби поропустити. А цій похер. Додам вона єдина вийшла всі інші чекали поки пожежна проїде.
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