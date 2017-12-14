У центрі Луцька бус на переході збив жінку





Про це



На проспекті Волі мікроавтобус збив жінку, яка переходила дорогу. На місце викликали поліцію та медиків. “Швидка” доставила потерпілу в лікарню.



Слідчо-оперативна група встановлює обставини ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пішохідному переході у центрі Луцька автомобіль збив жінку. Аварія сталася 27 травня близько 11:00.Про це 12 каналу повідомили очевидці.На проспекті Волі мікроавтобус збив жінку, яка переходила дорогу. На місце викликали поліцію та медиків. “Швидка” доставила потерпілу в лікарню.Слідчо-оперативна група встановлює обставини ДТП.

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