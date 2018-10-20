Роздільний збір сміття по-луцьки: у місті на звичайні контейнери ліплять наклейки
Сьогодні, 13:00
У Луцьку просять змінити підхід до роздільного збору сміття, адже в місті купують звичайні металеві контейнери і клеять на них наліпки про збір відходів різних фракцій.
Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Голова комісії Борис Смаль розповів, що комісії надійшла пропозиція виділити 1,8 мільйона гривень на придбання контейнерів для роздільного збору сміття. Депутат Павло Данильчук відзначив, що цю ініціативу потрібно підтримувати, але треба змінити підхід.
«Департамент купує звичайні металеві контейнери і клеїть наліпки, які з часом не видно. У центрі такі стоять і незрозуміло, куди яке сміття кидати. Це неефективно», - наголосив він.
Обранець громади Сергій Була запропонував заслухати звіт директора «Луцькспецкомунтрансу» щодо цього питання та скільки коштів місто отримало від роздільного збору сміття.
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Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Голова комісії Борис Смаль розповів, що комісії надійшла пропозиція виділити 1,8 мільйона гривень на придбання контейнерів для роздільного збору сміття. Депутат Павло Данильчук відзначив, що цю ініціативу потрібно підтримувати, але треба змінити підхід.
«Департамент купує звичайні металеві контейнери і клеїть наліпки, які з часом не видно. У центрі такі стоять і незрозуміло, куди яке сміття кидати. Це неефективно», - наголосив він.
Обранець громади Сергій Була запропонував заслухати звіт директора «Луцькспецкомунтрансу» щодо цього питання та скільки коштів місто отримало від роздільного збору сміття.
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