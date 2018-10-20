Роздільний збір сміття по-луцьки: у місті на звичайні контейнери ліплять наклейки

У Луцьку просять змінити підхід до роздільного збору сміття, адже в місті купують звичайні металеві контейнери і клеять на них наліпки про збір відходів різних фракцій.Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Голова комісіїрозповів, що комісії надійшла пропозиція виділити 1,8 мільйона гривень на придбання контейнерів для роздільного збору сміття. Депутатвідзначив, що цю ініціативу потрібно підтримувати, але треба змінити підхід.«Департамент купує звичайні металеві контейнери і клеїть наліпки, які з часом не видно. У центрі такі стоять і незрозуміло, куди яке сміття кидати. Це неефективно», - наголосив він.Обранець громадизапропонував заслухати звіт директора «Луцькспецкомунтрансу» щодо цього питання та скільки коштів місто отримало від роздільного збору сміття.