У Луцьку юнак посеред вулиці побив і пограбував хлопця
Сьогодні, 13:08
У Луцьку поліцейські затримали 19-річного грабіжника.
Так, у суботу, 25 травня, до поліції із заявою звернувся 18-річний лучанин, - інформує ГУНП у Волинській області.
Молодий чоловік повідомив, що цього ж дня по 17 годині на вулиці Івана Франка в Луцьку невідомий побив його та викрав гроші і ключі від помешкання. Сума завданих потерпілому збитків становить 700 грн.
Поліцейські встановили причетність до скоєння цього кримінального правопорушення 19-річного місцевого жителя. Відомо, що лучанина вже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.
Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі Луцького відділу поліції оголосили зловмиснику про підозру в скоєнні кримінального правопорушення за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, поєднаний з насильством.
Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Так, у суботу, 25 травня, до поліції із заявою звернувся 18-річний лучанин, - інформує ГУНП у Волинській області.
Молодий чоловік повідомив, що цього ж дня по 17 годині на вулиці Івана Франка в Луцьку невідомий побив його та викрав гроші і ключі від помешкання. Сума завданих потерпілому збитків становить 700 грн.
Поліцейські встановили причетність до скоєння цього кримінального правопорушення 19-річного місцевого жителя. Відомо, що лучанина вже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.
Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі Луцького відділу поліції оголосили зловмиснику про підозру в скоєнні кримінального правопорушення за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, поєднаний з насильством.
Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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