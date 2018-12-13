У Луцьку юнак посеред вулиці побив і пограбував хлопця

У Луцьку поліцейські затримали 19-річного грабіжника.Так, у суботу, 25 травня, до поліції із заявою звернувся 18-річний лучанин, - інформує ГУНП у Волинській області.Молодий чоловік повідомив, що цього ж дня по 17 годині на вулиці Івана Франка в Луцьку невідомий побив його та викрав гроші і ключі від помешкання. Сума завданих потерпілому збитків становить 700 грн.Поліцейські встановили причетність до скоєння цього кримінального правопорушення 19-річного місцевого жителя. Відомо, що лучанина вже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі Луцького відділу поліції оголосили зловмиснику про підозру в скоєнні кримінального правопорушення за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, поєднаний з насильством.Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.