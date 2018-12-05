На Волині у водоймі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 13:37
Мешканці села Підбереззя Горохівського району виявили у водоймі тіло 58-річного односельчанина. Інцидент трапився ще 24 травня.
Про це інформує прес-служба У ДСНС України у Волинській області.
Нагадаємо, що у Ковелі втонув півторарічний хлопчик.
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Про це інформує прес-служба У ДСНС України у Волинській області.
Нагадаємо, що у Ковелі втонув півторарічний хлопчик.
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