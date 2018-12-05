На Волині у водоймі знайшли тіло чоловіка





Про це інформує прес-служба У ДСНС України у Волинській області.



Нагадаємо, що у Ковелі



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці села Підбереззя Горохівського району виявили у водоймі тіло 58-річного односельчанина. Інцидент трапився ще 24 травня.Про це інформує прес-служба У ДСНС України у Волинській області.Нагадаємо, що у Ковелі втонув півторарічний хлопчик

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