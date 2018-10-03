Волинянин розгулював містом з наркотиками у кишені





Це сталось 27 травня, під час нічного патрулювання на вулиці Привокзальній, – пише



При перевірці документів встановили, що 41-річний чоловік – житель приміського села Острівок. При поверхневому огляді у кишені куртки правоохоронці знайшли порожній шприц та 2 пакети з білою порошковою речовиною.



При з'ясуванні походження вмісту пакетів затриманий пояснив, що це наркотичні таблетки «Субутекс», які він придбав для власних потреб без мети збуту.



Пакети вилучили та доправили на експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинську поліцейські затримали чоловіка, у якого виявили порожній шприц та наркотичні речовини.Це сталось 27 травня, під час нічного патрулювання на вулиці Привокзальній, – пише Володимир Медіа При перевірці документів встановили, що 41-річний чоловік – житель приміського села Острівок. При поверхневому огляді у кишені куртки правоохоронці знайшли порожній шприц та 2 пакети з білою порошковою речовиною.При з'ясуванні походження вмісту пакетів затриманий пояснив, що це наркотичні таблетки «Субутекс», які він придбав для власних потреб без мети збуту.Пакети вилучили та доправили на експертизу.

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