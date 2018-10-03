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Волинянин розгулював містом з наркотиками у кишені

Волинянин розгулював містом з наркотиками у кишені
У Володимир-Волинську поліцейські затримали чоловіка, у якого виявили порожній шприц та наркотичні речовини.

Це сталось 27 травня, під час нічного патрулювання на вулиці Привокзальній, – пише Володимир Медіа.

При перевірці документів встановили, що 41-річний чоловік – житель приміського села Острівок. При поверхневому огляді у кишені куртки правоохоронці знайшли порожній шприц та 2 пакети з білою порошковою речовиною.

При з'ясуванні походження вмісту пакетів затриманий пояснив, що це наркотичні таблетки «Субутекс», які він придбав для власних потреб без мети збуту.

Пакети вилучили та доправили на експертизу.

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Теги: наркоман, Волинь
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