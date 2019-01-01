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Стан – критичний: лучани нарікають на аварійну зупинку поблизу лікарні. ФОТО

Стан – критичний: лучани нарікають на аварійну зупинку поблизу лікарні. ФОТО
У Луцьку на вулиці Чернишевського стоїть зупинка у неналежному стані.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Луцькради Микола Романюк.

Нагадаємо, нещодавно через негоду на зупинку впало дерево.

«Лучани нарікають на аварійну зупинку,до якої вже довгий час немає уваги служб благоустрою міста! Невже біда так і не навчила?» – йдеться у дописі.

Депутат зазначив, що стан зупинки – критичний.
Стан – критичний: лучани нарікають на аварійну зупинку поблизу лікарні. ФОТО
Стан – критичний: лучани нарікають на аварійну зупинку поблизу лікарні. ФОТО
Стан – критичний: лучани нарікають на аварійну зупинку поблизу лікарні. ФОТО

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Теги: зупинка, Луцьк
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