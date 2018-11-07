Як не отруїтися грибами: поради волинських медиків





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Страви з грибів — традиційний продукт у раціоні харчування мешканців багатьох регіонів України. На території нашої країни росте майже 2 000 видів шапинкових грибів, до 500 з них вважають їстівними. Найчастіше гриби використовують як приправи до страв або ж у консервованому вигляді.



Однак, в області щорічно реєструються випадки отруєнь грибами. Наприклад, в 2018 році – потерпіло 7 осіб, серед них одна дитина, в 2017 році – 29 осіб (9 дітей), троє людей померло, з них одна дитина.



ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»



Гриби є доволі специфічним продуктом, що містить значну кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (зокрема фосфор). Клітковина хітин, що входить до їхнього складу, майже не перетравлюється у шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають «важкою» їжею.



Вживати гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують грудьми, та літнім людям. Не варто годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років.



Як не отруїтися грибами



Найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, вирощеними штучно, котрі підлягають контролю та продаються в торговельній мережі.

Не купуйте гриби на стихійних ринках.

Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.

Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими.

Не беріть занадто молоді чи старі гриби — їх легко переплутати з отруйними.

Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали.

Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів.

Не куштуйте сирі гриби.

Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні треба викинути.

Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.

Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хв.

Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.



Симптоми отруєння грибами



Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хв. після споживання, так і протягом кількох днів:



нудота;

блювота;

різкий біль у животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури тіла;

зниження пульсу;

задуха;

судоми;

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

марення, поява галюцинацій.



«За наявності будь-якого з наведених симптомів негайно викликайте лікаря!» – йдеться у повідомленні.



Перша допомога у разі отруєння грибами



терміново телефонуйте до «швидкої» — загальний номер 103;

промийте шлунок простою водою;

дотримуйтеся постільного режиму;

пийте багато рідини (вода, підсолена вода чи прохолодний чай) — це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини;

прийміть сорбенти.



«Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти — це може прискорити всмоктування токсинів у організм.



Не займайтеся самолікуванням, це небезпечно для життя!» – попереджають медики.



Залишки грибів або грибних страв слід обов’язково зберегти, адже лабораторне їх дослідження допоможе з’ясувати причину отруєння та призначити правильне лікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські медики нагадали, як надати першу допомогу при отруєнні грибами.Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру Страви з грибів — традиційний продукт у раціоні харчування мешканців багатьох регіонів України. На території нашої країни росте майже 2 000 видів шапинкових грибів, до 500 з них вважають їстівними. Найчастіше гриби використовують як приправи до страв або ж у консервованому вигляді.Однак, в області щорічно реєструються випадки отруєнь грибами. Наприклад, в 2018 році – потерпіло 7 осіб, серед них одна дитина, в 2017 році – 29 осіб (9 дітей), троє людей померло, з них одна дитина.ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»Гриби є доволі специфічним продуктом, що містить значну кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (зокрема фосфор). Клітковина хітин, що входить до їхнього складу, майже не перетравлюється у шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають «важкою» їжею.Вживати гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують грудьми, та літнім людям. Не варто годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років.Найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, вирощеними штучно, котрі підлягають контролю та продаються в торговельній мережі.Не купуйте гриби на стихійних ринках.Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими.Не беріть занадто молоді чи старі гриби — їх легко переплутати з отруйними.Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали.Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів.Не куштуйте сирі гриби.Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні треба викинути.Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хв.Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хв. після споживання, так і протягом кількох днів:нудота;блювота;різкий біль у животі;діарея;запаморочення;підвищення температури тіла;зниження пульсу;задуха;судоми;відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);марення, поява галюцинацій.«За наявності будь-якого з наведених симптомів негайно викликайте лікаря!» – йдеться у повідомленні.Перша допомога у разі отруєння грибамитерміново телефонуйте до «швидкої» — загальний номер 103;промийте шлунок простою водою;дотримуйтеся постільного режиму;пийте багато рідини (вода, підсолена вода чи прохолодний чай) — це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини;прийміть сорбенти.«Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти — це може прискорити всмоктування токсинів у організм.Не займайтеся самолікуванням, це небезпечно для життя!» – попереджають медики.Залишки грибів або грибних страв слід обов’язково зберегти, адже лабораторне їх дослідження допоможе з’ясувати причину отруєння та призначити правильне лікування.

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