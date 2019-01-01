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Владика Михаїл привітав очільника ПЦУ з днем ангела. ФОТО

Владика Михаїл привітав очільника ПЦУ з днем ангела. ФОТО
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл привітав митрополита Київського і всієї України Епіфанія з днем ангела.

Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.

Владика побував у столиці з нагоди дня молитовного спомину святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського, і дня тезоіменитства Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Керуючий волинською єпархією взяв участь у Богослужіннях, що відбулися у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі, та привітав Предстоятеля Православної Церкви України.

Владика Михаїл привітав очільника ПЦУ з днем ангела. ФОТО

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Теги: Михаїл, Епіфаній
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