Владика Михаїл привітав очільника ПЦУ з днем ангела. ФОТО

Михаїл привітав митрополита Київського і всієї України Епіфанія з днем ангела.



Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.



Владика побував у столиці з нагоди дня молитовного спомину святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського, і дня тезоіменитства Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.



Керуючий волинською єпархією взяв участь у Богослужіннях, що відбулися у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі, та привітав Предстоятеля Православної Церкви України.





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