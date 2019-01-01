Владика Михаїл привітав очільника ПЦУ з днем ангела. ФОТО
Сьогодні, 14:44
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл привітав митрополита Київського і всієї України Епіфанія з днем ангела.
Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.
Владика побував у столиці з нагоди дня молитовного спомину святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського, і дня тезоіменитства Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.
Керуючий волинською єпархією взяв участь у Богослужіннях, що відбулися у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі, та привітав Предстоятеля Православної Церкви України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.
Владика побував у столиці з нагоди дня молитовного спомину святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського, і дня тезоіменитства Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.
Керуючий волинською єпархією взяв участь у Богослужіннях, що відбулися у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі, та привітав Предстоятеля Православної Церкви України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Владика Михаїл привітав очільника ПЦУ з днем ангела. ФОТО
Сьогодні, 14:44
У липні газ для українців здешевшає майже на 8%
Сьогодні, 14:25
Як не отруїтися грибами: поради волинських медиків
Сьогодні, 14:20