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Вже придбали спеціальний сміттєвоз: у Луцьку встановлять підземні смітники

Вже придбали спеціальний сміттєвоз: у Луцьку встановлять підземні смітники
У Луцьку придбали сміттєвоз, який працює з підземними смітниками.

Про це «Першому» розповів директор міського департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась.

Зазначають, що невдовзі перші такі контейнери поставлять на вулиці Гулака-Артемовського.

Як розповів посадовець, спеціальний сміттєвоз купили за кошти міського бюджету комунальному підприємству «Луцькспецкомунтранс». Він коштував 2 мільйони гривень.

Де з’являться підземні смітники

Перші підземні смітники встановлять на вулиці Гулака-Артемовського, біля будинку №13.

«Ми розробили проект. Шукаємо підрядника, який може це втілити», - розповів чиновник.

Двір на вулиці Гулака-Артемовського обрали, тому що там стоїть близько десяти звичайних контейнерів, біля яких часто безлад.

Натомість там поставлять два підземні баки. Кожен з них – об'ємом п'ять кубічних метрів – замінює п'ять звичайних смітників.

Скільки вони коштують

Один підземний контейнер коштує 180 тисяч гривень. Разом зі встановленням та облаштуванням майданчика два обійдуться у півмільйона гривень.

Де ще будуть нововведення

Міська рада звернулась до місцевих забудовників, аби вони теж ставили підземні баки на своїй території. Зі слів Юрія Крася, відгукнулись будівельні компанії «Інвестор», «Луцьксантехмонтаж №536», «Житлобуд-2», «Яровиця». Вони поступово облаштовуватимуть майданчики та встановлюватимуть підземні контейнери у своїх житлових комплексах.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: сміття, Луцьк, інновація
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