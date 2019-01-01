Вже придбали спеціальний сміттєвоз: у Луцьку встановлять підземні смітники
Сьогодні, 15:10
У Луцьку придбали сміттєвоз, який працює з підземними смітниками.
Про це «Першому» розповів директор міського департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась.
Зазначають, що невдовзі перші такі контейнери поставлять на вулиці Гулака-Артемовського.
Як розповів посадовець, спеціальний сміттєвоз купили за кошти міського бюджету комунальному підприємству «Луцькспецкомунтранс». Він коштував 2 мільйони гривень.
Де з’являться підземні смітники
Перші підземні смітники встановлять на вулиці Гулака-Артемовського, біля будинку №13.
«Ми розробили проект. Шукаємо підрядника, який може це втілити», - розповів чиновник.
Двір на вулиці Гулака-Артемовського обрали, тому що там стоїть близько десяти звичайних контейнерів, біля яких часто безлад.
Натомість там поставлять два підземні баки. Кожен з них – об'ємом п'ять кубічних метрів – замінює п'ять звичайних смітників.
Скільки вони коштують
Один підземний контейнер коштує 180 тисяч гривень. Разом зі встановленням та облаштуванням майданчика два обійдуться у півмільйона гривень.
Де ще будуть нововведення
Міська рада звернулась до місцевих забудовників, аби вони теж ставили підземні баки на своїй території. Зі слів Юрія Крася, відгукнулись будівельні компанії «Інвестор», «Луцьксантехмонтаж №536», «Житлобуд-2», «Яровиця». Вони поступово облаштовуватимуть майданчики та встановлюватимуть підземні контейнери у своїх житлових комплексах.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це «Першому» розповів директор міського департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась.
Зазначають, що невдовзі перші такі контейнери поставлять на вулиці Гулака-Артемовського.
Як розповів посадовець, спеціальний сміттєвоз купили за кошти міського бюджету комунальному підприємству «Луцькспецкомунтранс». Він коштував 2 мільйони гривень.
Де з’являться підземні смітники
Перші підземні смітники встановлять на вулиці Гулака-Артемовського, біля будинку №13.
«Ми розробили проект. Шукаємо підрядника, який може це втілити», - розповів чиновник.
Двір на вулиці Гулака-Артемовського обрали, тому що там стоїть близько десяти звичайних контейнерів, біля яких часто безлад.
Натомість там поставлять два підземні баки. Кожен з них – об'ємом п'ять кубічних метрів – замінює п'ять звичайних смітників.
Скільки вони коштують
Один підземний контейнер коштує 180 тисяч гривень. Разом зі встановленням та облаштуванням майданчика два обійдуться у півмільйона гривень.
Де ще будуть нововведення
Міська рада звернулась до місцевих забудовників, аби вони теж ставили підземні баки на своїй території. Зі слів Юрія Крася, відгукнулись будівельні компанії «Інвестор», «Луцьксантехмонтаж №536», «Житлобуд-2», «Яровиця». Вони поступово облаштовуватимуть майданчики та встановлюватимуть підземні контейнери у своїх житлових комплексах.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині скидатимуть бомби з літаків і пускатимуть ракети
Сьогодні, 15:25
Вже придбали спеціальний сміттєвоз: у Луцьку встановлять підземні смітники
Сьогодні, 15:10