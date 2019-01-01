Вже придбали спеціальний сміттєвоз: у Луцьку встановлять підземні смітники





Про це Юрій Крась.



Зазначають, що невдовзі перші такі контейнери поставлять на вулиці Гулака-Артемовського.



Як розповів посадовець, спеціальний сміттєвоз купили за кошти міського бюджету комунальному підприємству «Луцькспецкомунтранс». Він коштував 2 мільйони гривень.



Де з’являться підземні смітники



Перші підземні смітники встановлять на вулиці Гулака-Артемовського, біля будинку №13.



«Ми розробили проект. Шукаємо підрядника, який може це втілити», - розповів чиновник.



Двір на вулиці Гулака-Артемовського обрали, тому що там стоїть близько десяти звичайних контейнерів, біля яких часто безлад.



Натомість там поставлять два підземні баки. Кожен з них – об'ємом п'ять кубічних метрів – замінює п'ять звичайних смітників.



Скільки вони коштують



Один підземний контейнер коштує 180 тисяч гривень. Разом зі встановленням та облаштуванням майданчика два обійдуться у півмільйона гривень.



Де ще будуть нововведення



Міська рада звернулась до місцевих забудовників, аби вони теж ставили підземні баки на своїй території. Зі слів Юрія Крася, відгукнулись будівельні компанії «Інвестор», «Луцьксантехмонтаж №536», «Житлобуд-2», «Яровиця». Вони поступово облаштовуватимуть майданчики та встановлюватимуть підземні контейнери у своїх житлових комплексах.



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