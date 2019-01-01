На новому пішохідному мосту в Києві тріснуло вже третє скло





Це вже третє захисне скло на прозорій ділянці підлоги мосту, яке було пошкоджено з часу відкриття об’єкту, - пише



За словами очевидців, скло тріснуло у той момент, коли поряд нікого не було. Крім того, оглядова ділянка від вчорашнього дня обмежена стрічкою для проходу нею громадян.



Але робітники запевняють, що таке гартоване скло завтовшки 8мм не може тріснути самостійно:



"Скло було прибите, їх просто побили. Скло, яке гартується при 800 градусів - не розбивається. Якщо кидати цеглу або каміння - воно не трісне. Але якщо наполеглево бити його металом - воно розіб’ється", - повідомив бригадир робітників, які встановлювали скло.



Крім того, під іншими прозорими ділянками накопичилася вода, якої, за словами робітників, не має бути.



Наразі пошкоджене захисне покриття зняли та через 2 години мають встановити нове.



Крім того, бригадир, який наразі займається демонтажем захисного скла, повідомив, що всі скляні покриття на оглядовому майданчику будуть замінювати на нові. Наразі кілька цілих покриттів зняли та витерли воду, яка з'явилась між шарами.



Як повідомлялось, 26 травня в День Києва на новому пішохідному мосту над Володимирським узвозом тріснуло скло. Поліція, у свою чергу, обмежила рух пішохідною зоною моста.



Мер міста Віталій Кличко заявив, що імовірно в пішохідний міст стріляли.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на новому пішохідному мосту, який з’єднує арку Дружби народів з Володимирською Гіркою, знову тріснуло захисне скло на оглядовій частині.Це вже третє захисне скло на прозорій ділянці підлоги мосту, яке було пошкоджено з часу відкриття об’єкту, - пише УНН За словами очевидців, скло тріснуло у той момент, коли поряд нікого не було. Крім того, оглядова ділянка від вчорашнього дня обмежена стрічкою для проходу нею громадян.Але робітники запевняють, що таке гартоване скло завтовшки 8мм не може тріснути самостійно:"Скло було прибите, їх просто побили. Скло, яке гартується при 800 градусів - не розбивається. Якщо кидати цеглу або каміння - воно не трісне. Але якщо наполеглево бити його металом - воно розіб’ється", - повідомив бригадир робітників, які встановлювали скло.Крім того, під іншими прозорими ділянками накопичилася вода, якої, за словами робітників, не має бути.Наразі пошкоджене захисне покриття зняли та через 2 години мають встановити нове.Крім того, бригадир, який наразі займається демонтажем захисного скла, повідомив, що всі скляні покриття на оглядовому майданчику будуть замінювати на нові. Наразі кілька цілих покриттів зняли та витерли воду, яка з'явилась між шарами.Як повідомлялось, 26 травня в День Києва на новому пішохідному мосту над Володимирським узвозом тріснуло скло. Поліція, у свою чергу, обмежила рух пішохідною зоною моста.Мер міста Віталій Кличко заявив, що імовірно в пішохідний міст стріляли.

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