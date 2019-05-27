Вночі у Луцьку чоловік ножем поранив «самооборонівця». ФОТО
Сьогодні, 15:35
У Луцьку в ніч з 25 на 26 травня правопорушник ножем поранив представника ГО «Самооборона Волині».
Про це пише ВАР.
Постраждалому в лікарні наклали десять швів на обличчі. Відкрито кримінальне провадження, правоохоронцями наразі відбувається кваліфікація дій зловмисника.
Особу чоловіка встановили. Крім того, з боку останнього пролунали погрози на адресу самооборонівців про можливість у близькому майбутньому застосування ним вибухових засобів.
Олександр Ніколайчук підтвердив дану інформацію:
«Доки одна частина лучан вночі «тусить», інша спокійно відпочиває, іноді й не дуже через п’яних та шумних дебоширів. Чергові ГШРи ГФ «Самооборони Волині» тим часом продовжують нести службу з охорони громадського порядку в Луцьку упродовж п’яти з половиною років поспіль.
Наголошую, добровільно і на громадських засадах. Під час нічного чергування відбулася надзвичайна ситуація. Згідний, що лучани повинні знати про дану подію, щоб забезпечити громадський та журналістський контроль під час розслідування та при розгляді справи у суді».
«За проявлену відважність вважаю, що було б непогано представити до відзнаки з боку правоохоронних органів», – додав Ніколайчук.
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Про це пише ВАР.
Постраждалому в лікарні наклали десять швів на обличчі. Відкрито кримінальне провадження, правоохоронцями наразі відбувається кваліфікація дій зловмисника.
Особу чоловіка встановили. Крім того, з боку останнього пролунали погрози на адресу самооборонівців про можливість у близькому майбутньому застосування ним вибухових засобів.
Олександр Ніколайчук підтвердив дану інформацію:
«Доки одна частина лучан вночі «тусить», інша спокійно відпочиває, іноді й не дуже через п’яних та шумних дебоширів. Чергові ГШРи ГФ «Самооборони Волині» тим часом продовжують нести службу з охорони громадського порядку в Луцьку упродовж п’яти з половиною років поспіль.
Наголошую, добровільно і на громадських засадах. Під час нічного чергування відбулася надзвичайна ситуація. Згідний, що лучани повинні знати про дану подію, щоб забезпечити громадський та журналістський контроль під час розслідування та при розгляді справи у суді».
«За проявлену відважність вважаю, що було б непогано представити до відзнаки з боку правоохоронних органів», – додав Ніколайчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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