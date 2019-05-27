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Вночі у Луцьку чоловік ножем поранив «самооборонівця». ФОТО

Вночі у Луцьку чоловік ножем поранив «самооборонівця». ФОТО
У Луцьку в ніч з 25 на 26 травня правопорушник ножем поранив представника ГО «Самооборона Волині».

Про це пише ВАР.

Постраждалому в лікарні наклали десять швів на обличчі. Відкрито кримінальне провадження, правоохоронцями наразі відбувається кваліфікація дій зловмисника.

Особу чоловіка встановили. Крім того, з боку останнього пролунали погрози на адресу самооборонівців про можливість у близькому майбутньому застосування ним вибухових засобів.

Олександр Ніколайчук підтвердив дану інформацію:

«Доки одна частина лучан вночі «тусить», інша спокійно відпочиває, іноді й не дуже через п’яних та шумних дебоширів. Чергові ГШРи ГФ «Самооборони Волині» тим часом продовжують нести службу з охорони громадського порядку в Луцьку упродовж п’яти з половиною років поспіль.

Наголошую, добровільно і на громадських засадах. Під час нічного чергування відбулася надзвичайна ситуація. Згідний, що лучани повинні знати про дану подію, щоб забезпечити громадський та журналістський контроль під час розслідування та при розгляді справи у суді».

«За проявлену відважність вважаю, що було б непогано представити до відзнаки з боку правоохоронних органів», – додав Ніколайчук.

Вночі у Луцьку чоловік ножем поранив «самооборонівця». ФОТО
Вночі у Луцьку чоловік ножем поранив «самооборонівця». ФОТО
Вночі у Луцьку чоловік ножем поранив «самооборонівця». ФОТО
Вночі у Луцьку чоловік ножем поранив «самооборонівця». ФОТО
Вночі у Луцьку чоловік ножем поранив «самооборонівця». ФОТО

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Теги: Луцьк, скандал, поранення
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Коментарі 4
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10 років дебоширу, показово, може будуть боятися
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Хай біля жінки сидить херой
Є поліція
А це рушунів набралося
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Це не дебошир, а бандит. Дебошир - це той, хто дома злегка відлупцював дружину чи тещу. Це різні речі - бандюга накинувся з ножем на людину. Чим би це могло закінчитиьсь?
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ці наглі клоуни натягнули форму і ходять права качають, от і вихопив, повезло що живий остався....
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