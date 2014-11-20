Волинянин на трасі викрав авто у знайомого





Так, у п'ятницю, 24 травня, до поліції із заявою звернувся 40-річний житель селища Луків. Він повідомив, що на автодорозі неподалік села Годовичі цього ж району знайомий викрав у нього автомобіль Opel Omega, - пише ГУНП у Волинській області.



Поліцейські встановили, що викрав авто 31-річний ковельчанин.



За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі Турійського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до п'яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Турійському районі чоловік викрав авто.Так, у п'ятницю, 24 травня, до поліції із заявою звернувся 40-річний житель селища Луків. Він повідомив, що на автодорозі неподалік села Годовичі цього ж району знайомий викрав у нього автомобіль Opel Omega, - пише ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили, що викрав авто 31-річний ковельчанин.За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі Турійського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до п'яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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