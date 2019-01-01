вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У РЦ «Промінь» відбудеться пряма трансляція фіналу Ліги Європи*

У РЦ «Промінь» відбудеться пряма трансляція фіналу Ліги Європи*
У кінотеатрі «Multiplex», що у РЦ «Промінь», відбудеться пряма трансляція фіналу Ліги Європи між «Челсі» та «Арсеналом».

Показ відбудеться 29 травня, о 22:00.

Квитки на показ можна придбати у касі РЦ «Промінь», в додатку «Multiplex», або за посиланням:

http://promin.lutsk.ua/films#/films/final_ligi_vropi_2019

У РЦ «Промінь» відбудеться пряма трансляція фіналу Ліги Європи*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: РЦ «Промінь»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У РЦ «Промінь» відбудеться пряма трансляція фіналу Ліги Європи*
Сьогодні, 16:48
У Луцьку авто патрульної поліції зіткнулось з Audi. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:35
У Луцьку немає грошей на очищення Стиру від мулу
Сьогодні, 16:28
«Доньці потрібен тато»: луцька патрульна розповіла, як врятувала чоловіка від самогубства. ВІДЕО
Сьогодні, 16:16
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
Сьогодні, 15:55
Схожі новини
У «Промені» відбудеться парад героїв* У «Промені» відбудеться парад героїв*
24 травень, 11:49
У «Промені» виступатиме Ольга Фреймут: програма виступу* У «Промені» виступатиме Ольга Фреймут: програма виступу*
21 травень, 20:59
«Промінь» за лаштунками: у розважальному центрі провели екскурсію* «Промінь» за лаштунками: у розважальному центрі провели екскурсію*
21 травень, 16:43
Розпочали запис на «Супер літній табір», що у РЦ «Промінь»* Розпочали запис на «Супер літній табір», що у РЦ «Промінь»*
20 травень, 20:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У РЦ «Промінь» відбудеться пряма трансляція фіналу Ліги Європи*
Сьогодні, 16:48
 0
У Луцьку авто патрульної поліції зіткнулось з Audi. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:35
 0
У Луцьку немає грошей на очищення Стиру від мулу
Сьогодні, 16:28
 0
«Доньці потрібен тато»: луцька патрульна розповіла, як врятувала чоловіка від самогубства. ВІДЕО
Сьогодні, 16:16
 0
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
Сьогодні, 15:55
 0
Медіа
відео
1/8
﻿