У РЦ «Промінь» відбудеться пряма трансляція фіналу Ліги Європи*
Сьогодні, 16:48
У кінотеатрі «Multiplex», що у РЦ «Промінь», відбудеться пряма трансляція фіналу Ліги Європи між «Челсі» та «Арсеналом».
Показ відбудеться 29 травня, о 22:00.
Квитки на показ можна придбати у касі РЦ «Промінь», в додатку «Multiplex», або за посиланням:
http://promin.lutsk.ua/films#/films/final_ligi_vropi_2019
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Показ відбудеться 29 травня, о 22:00.
Квитки на показ можна придбати у касі РЦ «Промінь», в додатку «Multiplex», або за посиланням:
http://promin.lutsk.ua/films#/films/final_ligi_vropi_2019
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