У РЦ «Промінь» відбудеться пряма трансляція фіналу Ліги Європи*





Показ відбудеться 29 травня, о 22:00.



Квитки на показ можна придбати у касі РЦ «Промінь», в додатку «Multiplex», або за посиланням:



http://promin.lutsk.ua/films#/films/final_ligi_vropi_2019





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