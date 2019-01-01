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«Доньці потрібен тато»: луцька патрульна розповіла, як врятувала чоловіка від самогубства. ВІДЕО

«Доньці потрібен тато»: луцька патрульна розповіла, як врятувала чоловіка від самогубства. ВІДЕО
У Луцьку патрульні розповіли, як врятували чоловіка, який намагався скоїти самогубство на мосту.

Про це пише Суспільне Волині.

Екіпаж поліцейських їхав через шляхопровід з проспекту Соборності і побачив чоловіка, який переліз через огорожу.

Зі слів 21-річної патрульної Аліни, чоловіка поліцейські помітили коли він уже переліз через міст.

Зазначається, що це був 26-річни й лучанин. Поліцейським він розповів, що посварився з дружиною і після цього вирішив стрибнути з мосту над залізницею.

"Ми з ним спілкувалися. Говорили, що йому це( самогубство, - ред) не потрібно, адже будь-які ситуації можна вирішити. Він нам сказав, що у нього є дочка 2,5 років. Тож ми говорили, що коли вона буде підростати їй потрібен буде тато. Доньці треба буде купляти сукні на випускний і весілля. Він почав думати про це і тоді піднявся", - розповіла інспектррка Аліна Лукащик.

До чоловіка після цього інциденту викликали "швидку".


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Теги: самогубець, патрульні
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