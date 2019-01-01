«Доньці потрібен тато»: луцька патрульна розповіла, як врятувала чоловіка від самогубства. ВІДЕО





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Екіпаж поліцейських їхав через шляхопровід з проспекту Соборності і побачив чоловіка, який переліз через огорожу.



Зі слів 21-річної патрульної Аліни, чоловіка поліцейські помітили коли він уже переліз через міст.



Зазначається, що це був 26-річни й лучанин. Поліцейським він розповів, що посварився з дружиною і після цього вирішив стрибнути з мосту над залізницею.



"Ми з ним спілкувалися. Говорили, що йому це( самогубство, - ред) не потрібно, адже будь-які ситуації можна вирішити. Він нам сказав, що у нього є дочка 2,5 років. Тож ми говорили, що коли вона буде підростати їй потрібен буде тато. Доньці треба буде купляти сукні на випускний і весілля. Він почав думати про це і тоді піднявся", - розповіла інспектррка Аліна Лукащик.



До чоловіка після цього інциденту викликали "швидку".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку патрульні розповіли, як врятували чоловіка, який намагався скоїти самогубство на мосту.Про це пише Суспільне Волині Екіпаж поліцейських їхав через шляхопровід з проспекту Соборності і побачив чоловіка, який переліз через огорожу.Зі слів 21-річної патрульної Аліни, чоловіка поліцейські помітили коли він уже переліз через міст.Зазначається, що це був 26-річни й лучанин. Поліцейським він розповів, що посварився з дружиною і після цього вирішив стрибнути з мосту над залізницею."Ми з ним спілкувалися. Говорили, що йому це( самогубство, - ред) не потрібно, адже будь-які ситуації можна вирішити. Він нам сказав, що у нього є дочка 2,5 років. Тож ми говорили, що коли вона буде підростати їй потрібен буде тато. Доньці треба буде купляти сукні на випускний і весілля. Він почав думати про це і тоді піднявся", - розповіла інспектррка Аліна Лукащик.До чоловіка після цього інциденту викликали "швидку".

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