На Волині браконьєри вбили оленів





Як стало відомо журналістам



«Вистріли пролунали близько 23 години. На місце події відразу приїхав черговий єгер, але нікого там не знайшов, окрім гільз», – розповів інсайдер.



Цю інформацію підтвердив голова районної організації УТМР Олександр Мікульський. Він повідомив, що стріляли професіонали, використовуючи нарізну зброю і, ймовірно, тепловізори.



«На місці, де знайшли тушки оленів, влаштували засідку, але зловмисники так і не з’явилися по свої трофеї. Спільно з правоохоронцями ведемо розслідування інциденту», – прокоментував Олександр Мікульський.



Очевидців події просять звернутися у поліцію для встановлення причетних осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомльському районі вбили двох самців із нарізної зброї двома вистрілами у кожну тварину.Як стало відомо журналістам «Район.Любомль» із власних джерел, незаконне полювання влаштували з 26 на 27 травня неподалік села Красна Воля.«Вистріли пролунали близько 23 години. На місце події відразу приїхав черговий єгер, але нікого там не знайшов, окрім гільз», – розповів інсайдер.Цю інформацію підтвердив голова районної організації УТМР. Він повідомив, що стріляли професіонали, використовуючи нарізну зброю і, ймовірно, тепловізори.«На місці, де знайшли тушки оленів, влаштували засідку, але зловмисники так і не з’явилися по свої трофеї. Спільно з правоохоронцями ведемо розслідування інциденту», – прокоментував Олександр Мікульський.Очевидців події просять звернутися у поліцію для встановлення причетних осіб.

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