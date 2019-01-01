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На Волині браконьєри вбили оленів

На Волині браконьєри вбили оленів
У Любомльському районі вбили двох самців із нарізної зброї двома вистрілами у кожну тварину.

Як стало відомо журналістам «Район.Любомль» із власних джерел, незаконне полювання влаштували з 26 на 27 травня неподалік села Красна Воля.

«Вистріли пролунали близько 23 години. На місце події відразу приїхав черговий єгер, але нікого там не знайшов, окрім гільз», – розповів інсайдер.

Цю інформацію підтвердив голова районної організації УТМР Олександр Мікульський. Він повідомив, що стріляли професіонали, використовуючи нарізну зброю і, ймовірно, тепловізори.

«На місці, де знайшли тушки оленів, влаштували засідку, але зловмисники так і не з’явилися по свої трофеї. Спільно з правоохоронцями ведемо розслідування інциденту», – прокоментував Олександр Мікульський.

Очевидців події просять звернутися у поліцію для встановлення причетних осіб.


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Теги: олені, браконьєри
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