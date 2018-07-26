На Рівненщині чоловік убив знайомого та закопав тіло біля будинку

На Рівненщині чоловіка, якого шукали рідні, знайшли мертвим.Учора, 26 травня, сестра розшукуваного навідалася до знайомого, з яким брат час від часу влаштовував застілля. Коли жінка виявила на його подвір’ї взуття брата, запідозрила недобре та одразу викликала поліцію, - пише ГУНП у Рівненській області.На місце події приїхала слідчо-оперативна група.Правоохоронці встановили, що 17 травня пізно ввечері 35-річний житель села Гайки навідався у гості до свого 40-річного знайомого із сусіднього села Ситне. Разом сіли випивати, а через деякий час між чоловіками виник конфлікт, під час якого господар обухом сокири двічі вдарив свого гостя по голові. Коли ж зрозумів, що той не подає ознак життя, вкинув тіло у яму на присадибній ділянці. Загиблого присипав та прикрив гіллям.«Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання, — повідомив заступник начальника Радивилівського відділення поліції – начальник слідчого відділення Сергій Ясинський. — Зловмиснику, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою».Відповідно до санкції інкримінованої 40-річному чоловіку статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від семи до 15 років.Досудове розслідування триває.