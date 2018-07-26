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На Рівненщині чоловік убив знайомого та закопав тіло біля будинку

На Рівненщині чоловік убив знайомого та закопав тіло біля будинку
На Рівненщині чоловіка, якого шукали рідні, знайшли мертвим.

Учора, 26 травня, сестра розшукуваного навідалася до знайомого, з яким брат час від часу влаштовував застілля. Коли жінка виявила на його подвір’ї взуття брата, запідозрила недобре та одразу викликала поліцію, - пише ГУНП у Рівненській області.

На місце події приїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що 17 травня пізно ввечері 35-річний житель села Гайки навідався у гості до свого 40-річного знайомого із сусіднього села Ситне. Разом сіли випивати, а через деякий час між чоловіками виник конфлікт, під час якого господар обухом сокири двічі вдарив свого гостя по голові. Коли ж зрозумів, що той не подає ознак життя, вкинув тіло у яму на присадибній ділянці. Загиблого присипав та прикрив гіллям.

«Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання, — повідомив заступник начальника Радивилівського відділення поліції – начальник слідчого відділення Сергій Ясинський. — Зловмиснику, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою».

Відповідно до санкції інкримінованої 40-річному чоловіку статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від семи до 15 років.

Досудове розслідування триває.

На Рівненщині чоловік убив знайомого та закопав тіло біля будинку




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Теги: вбивство, Рівненщина
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