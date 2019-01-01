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«Протилежний погляд» записав інтерв’ю з мером Тернополя

«Протилежний погляд» записав інтерв’ю з мером Тернополя
Команда «Протилежного Погляду LIVE» записала інтерв'ю із міським головою Тернополя Сергієм Надалом.

Це вже друга програма спецпроекту, в межах якого команда записує інтерв'ю з мерами успішних міст України, пише "Конкурент".

Перша така розмова відбулася із міським головою Дніпра Борисом Філатовим.

«Ми хочемо показати, наскільки є важливою посада міського голови, якого в Луцьку, до речі, немає більше двох років. І Верховна Рада і досі не призначила вибори міського голови у Луцьку. На контрасті розвитку інших міст показати, чому так багато Луцьк втрачає. Ми будемо шукати справедливість. Спільно з вами ми будемо доносити проблему, що в Луцьку відсутній міський голова, для міських голів різних міст, для депутатів Верховної Ради. Ми будемо шукати справедливість спільно з вами», – розповів Тарас Шкітер.

«Оскільки в Луцьку існує така довготривала проблема – в нас нема очільника – і це довгий час не вирішується, тому нам важливо і цікаво знати, як живуть і розвиваються міста, де є мер», – додала ведуча «Протилежного Погляду LIVE» Луїза Киримова.

Ексклюзивне інтерв'ю із міським головою Тернополя Сергієм Надалом дивіться на «12» каналі в четвер, 30 травня, о 20:00.


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Теги: Протилежний погляд, 12 канад, Сергій Надал
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