«Протилежний погляд» записав інтерв’ю з мером Тернополя

Сергієм Надалом.



Це вже друга програма спецпроекту, в межах якого команда записує інтерв'ю з мерами успішних міст України, пише "



Перша така розмова відбулася із міським головою Дніпра Борисом Філатовим.



«Ми хочемо показати, наскільки є важливою посада міського голови, якого в Луцьку, до речі, немає більше двох років. І Верховна Рада і досі не призначила вибори міського голови у Луцьку. На контрасті розвитку інших міст показати, чому так багато Луцьк втрачає. Ми будемо шукати справедливість. Спільно з вами ми будемо доносити проблему, що в Луцьку відсутній міський голова, для міських голів різних міст, для депутатів Верховної Ради. Ми будемо шукати справедливість спільно з вами», – розповів Тарас Шкітер.



«Оскільки в Луцьку існує така довготривала проблема – в нас нема очільника – і це довгий час не вирішується, тому нам важливо і цікаво знати, як живуть і розвиваються міста, де є мер», – додала ведуча «Протилежного Погляду LIVE» Луїза Киримова.



Ексклюзивне інтерв'ю із міським головою Тернополя Сергієм Надалом дивіться на «12» каналі в четвер, 30 травня, о 20:00.





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