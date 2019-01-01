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На «Ягодині» митники вилучили у поляка автозапчастин на понад півмільйона

На «Ягодині» митники вилучили у поляка автозапчастин на понад півмільйона
У пункті пропуску "Ягодин" вилучили автомобільні запчастини на 541 тисячу гривень.

Встановлено, що на замовлення української компанії польський міжнародний перевізник мав доставити зі США до Києва кілька вживаних сільськогосподарських машин (жниварки, сінозаготівельні валкоутворювачі, навантажувачі) із навісним обладнанням та змінними складовими (колеса, двигуни), - пише прес-служба Волинської митниці ДФС.

Проте, крім зазначених у товаросупровідних документах, фактично у причеп автомобіля було додатково завантажено понад сотню найменувань дрібних автозапчастин: гайки, шайби, поршневі кільця, скоби, карбюратори, свічки запалювання, направляючі, пружини, клапани тощо. Понад тисячу одиниць виробів з металу було складено у шість картонних коробок та два дерев’яних ящики. Пояснити їх наявність у вантажі водій (громадянин Польщі) не зміг.

Через порушення митних правил автозапчастини вилучили на склад митниці.

Санкція статті 483 Митного Кодексу України за такі дії карає штрафом у повному розмірі незадекларованого товару та його конфіскацією.




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Теги: митниця
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