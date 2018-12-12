Луцьк отримав 3 мільйони на ремонт доріг
Сьогодні, 17:50
Луцьку надійшла субвенція з держбюджету на ремонт доріг.
Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що місто отримало 650 тисяч гривень освітньої субвенції. Ці кошти спрямують на придбання обладнання для кабінету фізики у школі №26.
Також Луцьку надійшло 3,8 мільйона гривень з державного бюджету на ремонт доріг, зокрема, йдеться про перехрестя вулиць Ківерцівська-Карпенка-Карого та ремонт Львівської. 112 680 гривень Луцьк отримав із обласного бюджету на придбання житла для дітей-сиріт.
1,8 мільйона гривень передбачила Рожищенська сільрада на купівлю сміттєсортувальної лінії.
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Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що місто отримало 650 тисяч гривень освітньої субвенції. Ці кошти спрямують на придбання обладнання для кабінету фізики у школі №26.
Також Луцьку надійшло 3,8 мільйона гривень з державного бюджету на ремонт доріг, зокрема, йдеться про перехрестя вулиць Ківерцівська-Карпенка-Карого та ремонт Львівської. 112 680 гривень Луцьк отримав із обласного бюджету на придбання житла для дітей-сиріт.
1,8 мільйона гривень передбачила Рожищенська сільрада на купівлю сміттєсортувальної лінії.
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