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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 28 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 28 травня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Любешеві, Ковелі, ВолодимирІ-Волинському, Світязі, Маневичах можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі близько +16…+17 градусів, удень – +22…+23.

Вітер східний, південно-східний і південний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.


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Теги: погода, Луцьк, Волинь, хмарно, дощ
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