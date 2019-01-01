Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 28 травня





У Луцьку, Любешеві, Ковелі, ВолодимирІ-Волинському, Світязі, Маневичах можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі близько +16…+17 градусів, удень – +22…+23.



Вітер східний, південно-східний і південний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Любешеві, Ковелі, ВолодимирІ-Волинському, Світязі, Маневичах можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі близько +16…+17 градусів, удень – +22…+23.Вітер східний, південно-східний і південний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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