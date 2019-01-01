Зеленського запросили на Волинь
Сьогодні, 19:05
Дипломатка з Волині Марія Мовчан, яка є головою Благодійної організації «Позитивна взаємодія», написала відкритий лист новообраному Президентові України Володимирові Зеленському, в якому запросила його приїхати до Ковеля.
Про це повідомляє Благодійна організація «Позитивна взаємодія».
Зауважують, що юна дипломатка з Волині, яка листується зі світовими знаменитостями, президентами і монархами, запросила першу особу держави не просто так, а на благодійний захід, який став можливим у зв’язку з долученням до нього багатьох небайдужих людей.
У листопаді 2019 року за участю Благодійного фонду «Позитивна взаємодія» відбулися громадські збори небайдужих людей, які ухвалили рішення подарувати дітям-сиротам Волинського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей сучасний і комфортний спортзал.
Марійка, запрошуючи Новообраного Президента на відкриття спортзалу, зазначила: «Ваш авторитет і висока підтримка суспільства допоможе популяризувати благодійні заходи щодо дітей в Україні і покаже гарний приклад можливої співпраці небайдужих людей і державної влади… Такі благородні Ваші кроки спонукатимуть багатьох українців до добрих і корисних справ і допомагатимуть нам розбудовувати справедливе, мудре і успішне суспільство!».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Благодійна організація «Позитивна взаємодія».
Зауважують, що юна дипломатка з Волині, яка листується зі світовими знаменитостями, президентами і монархами, запросила першу особу держави не просто так, а на благодійний захід, який став можливим у зв’язку з долученням до нього багатьох небайдужих людей.
У листопаді 2019 року за участю Благодійного фонду «Позитивна взаємодія» відбулися громадські збори небайдужих людей, які ухвалили рішення подарувати дітям-сиротам Волинського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей сучасний і комфортний спортзал.
Марійка, запрошуючи Новообраного Президента на відкриття спортзалу, зазначила: «Ваш авторитет і висока підтримка суспільства допоможе популяризувати благодійні заходи щодо дітей в Україні і покаже гарний приклад можливої співпраці небайдужих людей і державної влади… Такі благородні Ваші кроки спонукатимуть багатьох українців до добрих і корисних справ і допомагатимуть нам розбудовувати справедливе, мудре і успішне суспільство!».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині браконьєри вбили оленів
Сьогодні, 19:30
Зеленського запросили на Волинь
Сьогодні, 19:05
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 травня
Сьогодні, 19:00
З понеділка до четверга – знижки на розваги у «ПортCity»*
Сьогодні, 18:49