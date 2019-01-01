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Зеленського запросили на Волинь

Зеленського запросили на Волинь
Дипломатка з Волині Марія Мовчан, яка є головою Благодійної організації «Позитивна взаємодія», написала відкритий лист новообраному Президентові України Володимирові Зеленському, в якому запросила його приїхати до Ковеля.

Про це повідомляє Благодійна організація «Позитивна взаємодія».

Зауважують, що юна дипломатка з Волині, яка листується зі світовими знаменитостями, президентами і монархами, запросила першу особу держави не просто так, а на благодійний захід, який став можливим у зв’язку з долученням до нього багатьох небайдужих людей.

У листопаді 2019 року за участю Благодійного фонду «Позитивна взаємодія» відбулися громадські збори небайдужих людей, які ухвалили рішення подарувати дітям-сиротам Волинського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей сучасний і комфортний спортзал.

Марійка, запрошуючи Новообраного Президента на відкриття спортзалу, зазначила: «Ваш авторитет і висока підтримка суспільства допоможе популяризувати благодійні заходи щодо дітей в Україні і покаже гарний приклад можливої співпраці небайдужих людей і державної влади… Такі благородні Ваші кроки спонукатимуть багатьох українців до добрих і корисних справ і допомагатимуть нам розбудовувати справедливе, мудре і успішне суспільство!».

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Теги: Марія Мовчан, Володимир Зеленський, запрошення, Волинь
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