Поблизу Володимира-Волинського – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Близько 17-ої години 27-го травня поблизу Володимира-Волинського, на трасі в напрямку Ковеля, трапилося смертельне ДТП за участю буса “Рено трафік” та мотоцикла.
Про це повідомляє БУГ.
Рух на ділянці ускладнений. На місці працює поліція. Є загиблі.
Поліція відмовилася коментувати події і не допустила журналістів до місця ДТП.
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Про це повідомляє БУГ.
Рух на ділянці ускладнений. На місці працює поліція. Є загиблі.
Поліція відмовилася коментувати події і не допустила журналістів до місця ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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