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Поблизу Володимира-Волинського – смертельна аварія. ФОТО

Поблизу Володимира-Волинського – смертельна аварія. ФОТО
Близько 17-ої години 27-го травня поблизу Володимира-Волинського, на трасі в напрямку Ковеля, трапилося смертельне ДТП за участю буса “Рено трафік” та мотоцикла.

Про це повідомляє БУГ.

Рух на ділянці ускладнений. На місці працює поліція. Є загиблі.

Поліція відмовилася коментувати події і не допустила журналістів до місця ДТП.

Поблизу Володимира-Волинського – смертельна аварія. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, аварія, смерть
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