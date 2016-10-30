Поблизу Володимира-Волинського – смертельна аварія. ФОТО





Про це повідомляє



Рух на ділянці ускладнений. На місці працює поліція. Є загиблі.



Поліція відмовилася коментувати події і не допустила журналістів до місця ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 17-ої години 27-го травня поблизу Володимира-Волинського, на трасі в напрямку Ковеля, трапилося смертельне ДТП за участю буса “Рено трафік” та мотоцикла.Про це повідомляє БУГ Рух на ділянці ускладнений. На місці працює поліція. Є загиблі.Поліція відмовилася коментувати події і не допустила журналістів до місця ДТП.

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