вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Президент Зеленський вперше поїхав на фронт

Президент Зеленський вперше поїхав на фронт
Президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку на Луганщину, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.

Глава держави поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів. Про це інформує офіціний сайт Адміністрації Президента.

У Станиці Луганській Президент побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах. Найближча позиція супротивника – за 400 метрів.

Оглянувши побутові умови, у яких перебувають захисники, Володимир Зеленський відзначив необхідність покращення забезпечення.

«Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними», – сказав Глава держави.

Крім того, Президент заслухав доповідь командувача операції Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського про ситуацію в районі проведення ООС. У нараді взяв участь начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Президент, схід, ООС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому зоопарку вигодовують крихітне їжаченя. ФОТО
Сьогодні, 21:24
Президент Зеленський вперше поїхав на фронт
Сьогодні, 21:09
На Волині побоюються, що після перевірки доведеться забирати у людей гроші за субсидії
Сьогодні, 20:50
Поблизу Володимира-Волинського – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Волинська збірна перемогла на «Кубку Нескорених». ФОТО
Сьогодні, 20:31
Схожі новини
У селищі на Волині школярі та волонтери передали на Схід відремонтоване авто У селищі на Волині школярі та волонтери передали на Схід відремонтоване авто
18 травень, 18:15
На сході внаслідок обстрілів загинули двоє військовослужбовців На сході внаслідок обстрілів загинули двоє військовослужбовців
07 квітень, 11:50
Був лікарем, а себе не вберіг: подробиці загибелі волинянина на Сході Був лікарем, а себе не вберіг: подробиці загибелі волинянина на Сході
10 серпень, 2018, 13:31
Просять допомогти коштами на ремонт бусів атовцям Просять допомогти коштами на ремонт бусів атовцям
05 липень, 2018, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому зоопарку вигодовують крихітне їжаченя. ФОТО
Сьогодні, 21:24
 0
Президент Зеленський вперше поїхав на фронт
Сьогодні, 21:09
 0
На Волині побоюються, що після перевірки доведеться забирати у людей гроші за субсидії
Сьогодні, 20:50
 0
Поблизу Володимира-Волинського – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 20:35
 0
Волинська збірна перемогла на «Кубку Нескорених». ФОТО
Сьогодні, 20:31
 0
Медіа
відео
1/8
﻿