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В Україні вводять сезонні обмеження руху вантажного транспорту

В Україні вводять сезонні обмеження руху вантажного транспорту
Державне агентство автомобільних доріг України повідомляє про те, що з 1 червня 2019 року в денну пору доби при температурі повітря вище +28 С, застосовується обмеження та заборона руху автомобільними дорогами загального користування державного значення великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тони і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн (крім транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій).

На автомобільних дорогах загального користування державного значення встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити.

Для тимчасової стоянки транспортних засобів використовуються понад 900 майданчиків в смугах відведення доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Дотримання водіями вантажних транспортних засобів вагових параметрів та вимог дорожніх знаків здійснюють територіальні підрозділи Укртрансбезпеки та відповідні обласні підрозділи Національної поліції України.

Укравтодор просить користувачів доріг та перевізників з розумінням поставитись до питання збереження доріг від передчасних руйнувань і дотримуватись умов тимчасових обмежень руху.

Перелік майданчиків відстою за посиланням https://ukravtodor.gov.ua

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Теги: вантажівка, дорога, обмеження
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