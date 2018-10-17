Зруйнувала 17 мостів: масштабна повінь на Волині 1932 року. ВІДЕО
Сьогодні, 22:21
У квітні 1932 року на Волині відбулось справжнє природне лихо. Внаслідок аномально сніжної зими вода в річках піднялась і регіон затопило.
Про це пише КовельPost.
Внаслідок повені було повністю знищено сімнадцять головних мостів і пошкоджено – двадцять. На Волинському Поліссі було втрачено 50% усіх посівів. Результати повені коштували Волинському воєводству – кілька мільйонів злотих, величезної суми для тих часів.
Історик, науковець, викладач та дослідник Тетяна Яцечко-Блаженко розповідає про Волинську повінь 1932 року.
Деталі - у відео 12 каналу.
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Про це пише КовельPost.
Внаслідок повені було повністю знищено сімнадцять головних мостів і пошкоджено – двадцять. На Волинському Поліссі було втрачено 50% усіх посівів. Результати повені коштували Волинському воєводству – кілька мільйонів злотих, величезної суми для тих часів.
Історик, науковець, викладач та дослідник Тетяна Яцечко-Блаженко розповідає про Волинську повінь 1932 року.
Деталі - у відео 12 каналу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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