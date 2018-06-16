Гноївки, свині та сміття: що мешканці однієї з вулиць Луцька зберігають на своїх подвір'ях. ФОТО
Сьогодні, 22:42
Департамент муніципальної варти продовжує демонтовувати самовільно розміщені металеві та дерев'яні споруди біля будинків №1,3,5 на вул. Цукровій.
Про це інформують на сторінці департаменту в facebook.
"Згідно рішення виконавчого комітету демонтажу підлягало 124 об'єкти. За останніх декілька років працівники муніципальної варти бачили багато різного "добра" яке зберігать громадяни у своїх спорудах, проте сараї, гноївки, свині та купи сміття на вул. Цукровій сміливо посідають перші місця в цьому рейтингу", - йдеться в повідомленні.
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Про це інформують на сторінці департаменту в facebook.
"Згідно рішення виконавчого комітету демонтажу підлягало 124 об'єкти. За останніх декілька років працівники муніципальної варти бачили багато різного "добра" яке зберігать громадяни у своїх спорудах, проте сараї, гноївки, свині та купи сміття на вул. Цукровій сміливо посідають перші місця в цьому рейтингу", - йдеться в повідомленні.
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