Гноївки, свині та сміття: що мешканці однієї з вулиць Луцька зберігають на своїх подвір'ях. ФОТО





Про це інформують на сторінці департаменту в



"Згідно рішення виконавчого комітету демонтажу підлягало 124 об'єкти. За останніх декілька років працівники муніципальної варти бачили багато різного "добра" яке зберігать громадяни у своїх спорудах, проте сараї, гноївки, свині та купи сміття на вул. Цукровій сміливо посідають перші місця в цьому рейтингу", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Департамент муніципальної варти продовжує демонтовувати самовільно розміщені металеві та дерев'яні споруди біля будинків №1,3,5 на вул. Цукровій.Про це інформують на сторінці департаменту в facebook "Згідно рішення виконавчого комітету демонтажу підлягало 124 об'єкти. За останніх декілька років працівники муніципальної варти бачили багато різного "добра" яке зберігать громадяни у своїх спорудах, проте сараї, гноївки, свині та купи сміття на вул. Цукровій сміливо посідають перші місця в цьому рейтингу", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію