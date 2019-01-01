У центральному парку Луцька відбувся концерт вуличної музики. ФОТО





Організовувала дійство Фундація регіональних ініціатив, - повідомляє



«Ми хотіли влаштувати таку зустріч до Дня вуличної музики, який проходить у більшості міст України. Ідея заходу полягала в популяризації такого мистецтва, ми бажаємо відкрити лучанам нові музичні гурти», – розповідає організаторка заходу Валерія Бабюк.



«Організовуючи цей захід, ми думали, що виникнуть труднощі, але, незважаючи на проблеми з електропостачанням, все пройшло чудово. Наші сподівання на сприйняття публікою заходу справдилися в повній мірі. Зараз літо, тому ми плануємо організувати ще не один такий івент», – додає жінка.



«Я ціную подібні заходи, тому що вони неабияк збагачують музичну культуру лучан. Особисто для себе відкрила кілька мега-талановитих людей. Як членкиня ФРІ, я неймовірно рада, що наша організація ініціює такі проекти. Атмосфера панувала чудова, попри кількість комарів, які вже вилетіли на весняно-літнє полювання», – поділилась враженнями представниця Фундації регіональних ініціатив Олена Соляник.



Окрім виступів музикантів, під час заходу можна було почути квартирник Романа Домбровського.



Текст і фото: Анна САМЧУК







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В парку імені Лесі Українки, 26 травня, відбувся захід «Співай», під час якого вуличні музиканти демонстрували свій талант жителям міста.Організовувала дійство Фундація регіональних ініціатив, - повідомляє Таблоїд Волині «Ми хотіли влаштувати таку зустріч до Дня вуличної музики, який проходить у більшості міст України. Ідея заходу полягала в популяризації такого мистецтва, ми бажаємо відкрити лучанам нові музичні гурти», – розповідає організаторка заходу«Організовуючи цей захід, ми думали, що виникнуть труднощі, але, незважаючи на проблеми з електропостачанням, все пройшло чудово. Наші сподівання на сприйняття публікою заходу справдилися в повній мірі. Зараз літо, тому ми плануємо організувати ще не один такий івент», – додає жінка.«Я ціную подібні заходи, тому що вони неабияк збагачують музичну культуру лучан. Особисто для себе відкрила кілька мега-талановитих людей. Як членкиня ФРІ, я неймовірно рада, що наша організація ініціює такі проекти. Атмосфера панувала чудова, попри кількість комарів, які вже вилетіли на весняно-літнє полювання», – поділилась враженнями представниця Фундації регіональних ініціативОкрім виступів музикантів, під час заходу можна було почути квартирникТекст і фото: Анна САМЧУК

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію