У центральному парку Луцька відбувся концерт вуличної музики. ФОТО
27 травень, 23:29
В парку імені Лесі Українки, 26 травня, відбувся захід «Співай», під час якого вуличні музиканти демонстрували свій талант жителям міста.
Організовувала дійство Фундація регіональних ініціатив, - повідомляє Таблоїд Волині.
«Ми хотіли влаштувати таку зустріч до Дня вуличної музики, який проходить у більшості міст України. Ідея заходу полягала в популяризації такого мистецтва, ми бажаємо відкрити лучанам нові музичні гурти», – розповідає організаторка заходу Валерія Бабюк.
«Організовуючи цей захід, ми думали, що виникнуть труднощі, але, незважаючи на проблеми з електропостачанням, все пройшло чудово. Наші сподівання на сприйняття публікою заходу справдилися в повній мірі. Зараз літо, тому ми плануємо організувати ще не один такий івент», – додає жінка.
«Я ціную подібні заходи, тому що вони неабияк збагачують музичну культуру лучан. Особисто для себе відкрила кілька мега-талановитих людей. Як членкиня ФРІ, я неймовірно рада, що наша організація ініціює такі проекти. Атмосфера панувала чудова, попри кількість комарів, які вже вилетіли на весняно-літнє полювання», – поділилась враженнями представниця Фундації регіональних ініціатив Олена Соляник.
Окрім виступів музикантів, під час заходу можна було почути квартирник Романа Домбровського.
Текст і фото: Анна САМЧУК
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Організовувала дійство Фундація регіональних ініціатив, - повідомляє Таблоїд Волині.
«Ми хотіли влаштувати таку зустріч до Дня вуличної музики, який проходить у більшості міст України. Ідея заходу полягала в популяризації такого мистецтва, ми бажаємо відкрити лучанам нові музичні гурти», – розповідає організаторка заходу Валерія Бабюк.
«Організовуючи цей захід, ми думали, що виникнуть труднощі, але, незважаючи на проблеми з електропостачанням, все пройшло чудово. Наші сподівання на сприйняття публікою заходу справдилися в повній мірі. Зараз літо, тому ми плануємо організувати ще не один такий івент», – додає жінка.
«Я ціную подібні заходи, тому що вони неабияк збагачують музичну культуру лучан. Особисто для себе відкрила кілька мега-талановитих людей. Як членкиня ФРІ, я неймовірно рада, що наша організація ініціює такі проекти. Атмосфера панувала чудова, попри кількість комарів, які вже вилетіли на весняно-літнє полювання», – поділилась враженнями представниця Фундації регіональних ініціатив Олена Соляник.
Окрім виступів музикантів, під час заходу можна було почути квартирник Романа Домбровського.
Текст і фото: Анна САМЧУК
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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