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Відомий хірург з Волині прооперував чоловіка з пухлиною на обличчі. ФОТО

Відомий хірург з Волині прооперував чоловіка з пухлиною на обличчі. ФОТО
Хірург з Волині Ростислав Валіхновський прооперував героя програми «Говорить Україна» Андрія Большакова, у якого була пухлина на обличчі.

Операцію провели у інституті Valikhnovski Surgery Institute, – написав хірург на своїй сторінці у Інстаграмі. Повідомляє 12 канал.

“Пройшло два місяці після першого етапу оперативного втручання. Андрію було видалено нейрофіброму у ділянці чола та середньої частини обличчя”, – йдеться у дописі.

Відомий хірург з Волині прооперував чоловіка з пухлиною на обличчі. ФОТО

Відомий хірург з Волині прооперував чоловіка з пухлиною на обличчі. ФОТО

До слова нещодавно Ростислава Валхіновського висвятили у диякони.

Довідково:

Нейрофіброма — являє собою доброякісну пухлину, яка формується з нервових тканин як в центральній, так і в периферичній нервовій системі.


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Теги: Валіхновський, пухлина, операція
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