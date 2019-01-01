Відомий хірург з Волині прооперував чоловіка з пухлиною на обличчі. ФОТО
Сьогодні, 01:49
Хірург з Волині Ростислав Валіхновський прооперував героя програми «Говорить Україна» Андрія Большакова, у якого була пухлина на обличчі.
Операцію провели у інституті Valikhnovski Surgery Institute, – написав хірург на своїй сторінці у Інстаграмі. Повідомляє 12 канал.
“Пройшло два місяці після першого етапу оперативного втручання. Андрію було видалено нейрофіброму у ділянці чола та середньої частини обличчя”, – йдеться у дописі.
До слова нещодавно Ростислава Валхіновського висвятили у диякони.
Довідково:
Нейрофіброма — являє собою доброякісну пухлину, яка формується з нервових тканин як в центральній, так і в периферичній нервовій системі.
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Операцію провели у інституті Valikhnovski Surgery Institute, – написав хірург на своїй сторінці у Інстаграмі. Повідомляє 12 канал.
“Пройшло два місяці після першого етапу оперативного втручання. Андрію було видалено нейрофіброму у ділянці чола та середньої частини обличчя”, – йдеться у дописі.
До слова нещодавно Ростислава Валхіновського висвятили у диякони.
Довідково:
Нейрофіброма — являє собою доброякісну пухлину, яка формується з нервових тканин як в центральній, так і в периферичній нервовій системі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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