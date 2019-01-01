Відомий хірург з Волині прооперував чоловіка з пухлиною на обличчі. ФОТО

Ростислав Валіхновський прооперував героя програми «Говорить Україна» Андрія Большакова, у якого була пухлина на обличчі.



Операцію провели у інституті Valikhnovski Surgery Institute, – написав хірург на своїй сторінці у Інстаграмі. Повідомляє



“Пройшло два місяці після першого етапу оперативного втручання. Андрію було видалено нейрофіброму у ділянці чола та середньої частини обличчя”, – йдеться у дописі.







До слова нещодавно Ростислава Валхіновського



Довідково:



Нейрофіброма — являє собою доброякісну пухлину, яка формується з нервових тканин як в центральній, так і в периферичній нервовій системі.





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