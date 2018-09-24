Волинських військовослужбовців відзначили нагородами Президента України. ФОТО





Перший транш медалей захисникам України представники військкомату вручили урочисто під час відзначення Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у другій світовій війні 9 травня біля обеліску Слави, – пише



А вже 22 травня у Шацькому районному військовому комісаріаті медалі «За участь в антитерористичній операції» та грамоти отримали ще шестеро учасників АТО Шацького району. Привітав бійців Валентин Борух, заступник військового комісара територіальної оборони Шацького РВК.





«Ці люди виявили мужність, не боячись, не ховаючись, пішли на зустріч ворогу відстоювати незалежність і суверенітет нашої держави», – відзначив військовий.



Від імені президента України, військового комісара Шацького РВК Валентин Борух вручив почесні відзнаки президента України «За участь в антитерористичній операції» Олександрові Суліку, Анатолію Оксентюку, Володимиру Бобку, Васильку Яльницькому, Віталію Кравчуку, Валентину Носулічу, побажавши бійцям міцного здоров’я, миру та благополуччя.











Також протягом дня свої нагороди отримали решта бійців російсько-української війни.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацькому райвійськкоматі для учаників АТО/ООС району надійшло майже 50 нагород від президента України.Перший транш медалей захисникам України представники військкомату вручили урочисто під час відзначення Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у другій світовій війні 9 травня біля обеліску Слави, – пише Район.Шацьк А вже 22 травня у Шацькому районному військовому комісаріаті медалі «За участь в антитерористичній операції» та грамоти отримали ще шестеро учасників АТО Шацького району. Привітав бійців, заступник військового комісара територіальної оборони Шацького РВК.«Ці люди виявили мужність, не боячись, не ховаючись, пішли на зустріч ворогу відстоювати незалежність і суверенітет нашої держави», – відзначив військовий.Від імені президента України, військового комісара Шацького РВК Валентин Борух вручив почесні відзнаки президента України «За участь в антитерористичній операції», побажавши бійцям міцного здоров’я, миру та благополуччя.Також протягом дня свої нагороди отримали решта бійців російсько-української війни.

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