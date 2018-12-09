У селі неподалік Луцька будують дитячий садок за 38 мільйонів гривень





Про це повідомляють на



Нове будівництво дитячого садка на 105 місць в селі Крупа Луцького району також потрапило до переліку інвестиційних проектів, які цьогоріч фінансуватиме Державний фонд регіонального розвитку. Але наразі субвенція ще не надійшла.



Торік ДФРР на це будівництво із запланованих призначень, а це – 3,254 мільйона, скерував половину - 1,645 мільйона гривень. У 2017 році об’єкт профінансували з районного (2,45 мільйона) та обласного (80 тисяч) бюджетів.



«Цього року будуємо поки що за свої гроші. Зараз вже почали мурувати перший поверх», - каже Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк.



На завершення робіт та здачу в експлуатацію необхідно ще понад 30 мільйонів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У нинішньому році на цей великий об’єкт, кошторисна вартість якого становить 38 мільйонів гривень, у сільському бюджеті передбачено 5 мільйонів.Про це повідомляють на сайті Підгайцівської ОТГ.Нове будівництво дитячого садка на 105 місць в селі Крупа Луцького району також потрапило до переліку інвестиційних проектів, які цьогоріч фінансуватиме Державний фонд регіонального розвитку. Але наразі субвенція ще не надійшла.Торік ДФРР на це будівництво із запланованих призначень, а це – 3,254 мільйона, скерував половину - 1,645 мільйона гривень. У 2017 році об’єкт профінансували з районного (2,45 мільйона) та обласного (80 тисяч) бюджетів.«Цього року будуємо поки що за свої гроші. Зараз вже почали мурувати перший поверх», - каже Підгайцівський сільський головаНа завершення робіт та здачу в експлуатацію необхідно ще понад 30 мільйонів.

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