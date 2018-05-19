Археологи у Британії знайшли давньоримське місто. ФОТО





Про це повідомляє



«У британському графстві Кент поблизу автомагістралі до міста Невінгтон археологи нещодавно віднайшли не відоме раніше місто римської епохи площею у 18 акрів, що датується близько 43 роком нашої ери», - йдеться в повідомленні.



Серед залишків цього римського поселення знайдено рідкісні монети, гончарні вироби та ювелірні прикраси. Окрім цього було знайдено сліди римської дороги шириною в 7 метрів, а також залишки стародавнього храму.





Британські історики й археологи стверджують, що це одна з найвизначніших знахідок на Британських островах, яка може пролити значно більше світла на античну історію Англії та графства Кент зокрема.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Британські археологи заявили, що відкопали в графстві Кент неподалік автомагістралі ціле римське місто, не відоме раніше.Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Independent.«У британському графстві Кент поблизу автомагістралі до міста Невінгтон археологи нещодавно віднайшли не відоме раніше місто римської епохи площею у 18 акрів, що датується близько 43 роком нашої ери», - йдеться в повідомленні.Серед залишків цього римського поселення знайдено рідкісні монети, гончарні вироби та ювелірні прикраси. Окрім цього було знайдено сліди римської дороги шириною в 7 метрів, а також залишки стародавнього храму.Британські історики й археологи стверджують, що це одна з найвизначніших знахідок на Британських островах, яка може пролити значно більше світла на античну історію Англії та графства Кент зокрема.

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