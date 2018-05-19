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Археологи у Британії знайшли давньоримське місто. ФОТО

Археологи у Британії знайшли давньоримське місто. ФОТО
Британські археологи заявили, що відкопали в графстві Кент неподалік автомагістралі ціле римське місто, не відоме раніше.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Independent.

«У британському графстві Кент поблизу автомагістралі до міста Невінгтон археологи нещодавно віднайшли не відоме раніше місто римської епохи площею у 18 акрів, що датується близько 43 роком нашої ери», - йдеться в повідомленні.

Серед залишків цього римського поселення знайдено рідкісні монети, гончарні вироби та ювелірні прикраси. Окрім цього було знайдено сліди римської дороги шириною в 7 метрів, а також залишки стародавнього храму.

Археологи у Британії знайшли давньоримське місто. ФОТО

Британські історики й археологи стверджують, що це одна з найвизначніших знахідок на Британських островах, яка може пролити значно більше світла на античну історію Англії та графства Кент зокрема.

Археологи у Британії знайшли давньоримське місто. ФОТО

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Теги: Британія, розкопки, ахеологи
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