Українські студенти потрапили в аварію у Польщі: є постраждалі
Сьогодні, 06:40
У Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали дві студентки з України.
Про це повідомляє Укрінформ.
Аварія за участю українських студентів, що навчаються у варшавських ВНЗ, сталася в суботу, 25 травня, в районі Долини Служевської.
"Внаслідок ДТП дві пасажирки дістали тяжкі травми та перебувають у лікарні МВСіА (Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, - ред.). З України вже прибули родичі потерпілих. Вчора у лікарні обох студенток відвідала консул, яка поспілкувалася з дівчатами та їхніми батьками. Відбулася також зустріч з представником одного з вишів, де навчається одна з дівчат", - сказано в повідомленні.
Також наголошується, що справа перебуває на контролі консульського відділу посольства України у Варшаві.
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Про це повідомляє Укрінформ.
Аварія за участю українських студентів, що навчаються у варшавських ВНЗ, сталася в суботу, 25 травня, в районі Долини Служевської.
"Внаслідок ДТП дві пасажирки дістали тяжкі травми та перебувають у лікарні МВСіА (Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, - ред.). З України вже прибули родичі потерпілих. Вчора у лікарні обох студенток відвідала консул, яка поспілкувалася з дівчатами та їхніми батьками. Відбулася також зустріч з представником одного з вишів, де навчається одна з дівчат", - сказано в повідомленні.
Також наголошується, що справа перебуває на контролі консульського відділу посольства України у Варшаві.
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