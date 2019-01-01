Українські студенти потрапили в аварію у Польщі: є постраждалі





Про це повідомляє



Аварія за участю українських студентів, що навчаються у варшавських ВНЗ, сталася в суботу, 25 травня, в районі Долини Служевської.



"Внаслідок ДТП дві пасажирки дістали тяжкі травми та перебувають у лікарні МВСіА (Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, - ред.). З України вже прибули родичі потерпілих. Вчора у лікарні обох студенток відвідала консул, яка поспілкувалася з дівчатами та їхніми батьками. Відбулася також зустріч з представником одного з вишів, де навчається одна з дівчат", - сказано в повідомленні.



Також наголошується, що справа перебуває на контролі консульського відділу посольства України у Варшаві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали дві студентки з України.Про це повідомляє Укрінформ Аварія за участю українських студентів, що навчаються у варшавських ВНЗ, сталася в суботу, 25 травня, в районі Долини Служевської."Внаслідок ДТП дві пасажирки дістали тяжкі травми та перебувають у лікарні МВСіА (Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, - ред.). З України вже прибули родичі потерпілих. Вчора у лікарні обох студенток відвідала консул, яка поспілкувалася з дівчатами та їхніми батьками. Відбулася також зустріч з представником одного з вишів, де навчається одна з дівчат", - сказано в повідомленні.Також наголошується, що справа перебуває на контролі консульського відділу посольства України у Варшаві.

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