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Українські студенти потрапили в аварію у Польщі: є постраждалі

Українські студенти потрапили в аварію у Польщі: є постраждалі
У Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали дві студентки з України.

Про це повідомляє Укрінформ.

Аварія за участю українських студентів, що навчаються у варшавських ВНЗ, сталася в суботу, 25 травня, в районі Долини Служевської.

"Внаслідок ДТП дві пасажирки дістали тяжкі травми та перебувають у лікарні МВСіА (Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, - ред.). З України вже прибули родичі потерпілих. Вчора у лікарні обох студенток відвідала консул, яка поспілкувалася з дівчатами та їхніми батьками. Відбулася також зустріч з представником одного з вишів, де навчається одна з дівчат", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що справа перебуває на контролі консульського відділу посольства України у Варшаві.

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Теги: Польща, студенти, аварія
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