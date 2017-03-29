Луцький нацгвардієць став призером чемпіонату світу з пауерліфтингу
Сьогодні, 08:25
Луцький гвардієць Валерій Попович став бронзовим прризером чемпіонату світу з пауерліфтингу.
Днями у Луцьку закінчився чемпіонат світу з пауерліфтингу за версією World Powerlifting Alliance. Протягом чотирьох днів в обласному центрі Волині за звання кращих змагалися майже півтисячі атлетів із 22 країн світу. Вперше на змаганнях такого рівня виступив луцький гвардієць Валерій Попович. І одразу
став призером чемпіонату.
Виступаючи у ваговій категорії до 60 кілограмів, нацгвардієць підкорив штангу вагою 177,5 кілограмів, виборовши тим самим «золото» у своїй категорії та третє місце в абсолютній першості. Валерій Попович зізнається, результатом змагань задоволений, та на досягнутому не зупинятиметься.
«Я посів перше місце одразу у двох групах – MPF та OPEN. А в абсолютній першості взяв «бронзу», поступившись двом італійцям. Та насправді, цим не засмутився. Для мене це лише перший міжнародний старт (до цього Валерій виступав і перемагав на чемпіонатах України, - авт.), але упевнений – не останній. Я побачив, як відбуваються змагання подібного рівня, зміг оцінити можливості суперників і тому буду намагатися в майбутньому
демонструвати кращі результати», – сказав він.
Нацгвардієць розповів, його власний рекорд – 190 кілограмів. Однак на чемпіонаті світу навмисно не брався «побити» його.
Юлія Ковпак
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Днями у Луцьку закінчився чемпіонат світу з пауерліфтингу за версією World Powerlifting Alliance. Протягом чотирьох днів в обласному центрі Волині за звання кращих змагалися майже півтисячі атлетів із 22 країн світу. Вперше на змаганнях такого рівня виступив луцький гвардієць Валерій Попович. І одразу
став призером чемпіонату.
Виступаючи у ваговій категорії до 60 кілограмів, нацгвардієць підкорив штангу вагою 177,5 кілограмів, виборовши тим самим «золото» у своїй категорії та третє місце в абсолютній першості. Валерій Попович зізнається, результатом змагань задоволений, та на досягнутому не зупинятиметься.
«Я посів перше місце одразу у двох групах – MPF та OPEN. А в абсолютній першості взяв «бронзу», поступившись двом італійцям. Та насправді, цим не засмутився. Для мене це лише перший міжнародний старт (до цього Валерій виступав і перемагав на чемпіонатах України, - авт.), але упевнений – не останній. Я побачив, як відбуваються змагання подібного рівня, зміг оцінити можливості суперників і тому буду намагатися в майбутньому
демонструвати кращі результати», – сказав він.
Нацгвардієць розповів, його власний рекорд – 190 кілограмів. Однак на чемпіонаті світу навмисно не брався «побити» його.
Юлія Ковпак
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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