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Луцький нацгвардієць став призером чемпіонату світу з пауерліфтингу

Луцький нацгвардієць став призером чемпіонату світу з пауерліфтингу
Луцький гвардієць Валерій Попович став бронзовим прризером чемпіонату світу з пауерліфтингу.

Днями у Луцьку закінчився чемпіонат світу з пауерліфтингу за версією World Powerlifting Alliance. Протягом чотирьох днів в обласному центрі Волині за звання кращих змагалися майже півтисячі атлетів із 22 країн світу. Вперше на змаганнях такого рівня виступив луцький гвардієць Валерій Попович. І одразу
став призером чемпіонату.

Виступаючи у ваговій категорії до 60 кілограмів, нацгвардієць підкорив штангу вагою 177,5 кілограмів, виборовши тим самим «золото»  у своїй категорії та третє місце в абсолютній першості. Валерій Попович зізнається, результатом змагань задоволений, та на досягнутому не зупинятиметься.

«Я посів перше місце одразу у двох групах – MPF та OPEN. А в абсолютній першості взяв «бронзу», поступившись двом італійцям. Та насправді, цим не засмутився. Для мене це лише перший міжнародний старт (до цього Валерій виступав і перемагав на чемпіонатах України, - авт.), але упевнений – не останній. Я побачив, як відбуваються змагання подібного рівня, зміг оцінити можливості суперників і тому буду намагатися в майбутньому
демонструвати кращі результати», – сказав він.

Нацгвардієць розповів, його власний рекорд – 190 кілограмів. Однак на чемпіонаті світу навмисно не брався «побити» його.

Юлія Ковпак

Луцький нацгвардієць став призером чемпіонату світу з пауерліфтингу
Луцький нацгвардієць став призером чемпіонату світу з пауерліфтингу
Луцький нацгвардієць став призером чемпіонату світу з пауерліфтингу
Луцький нацгвардієць став призером чемпіонату світу з пауерліфтингу
Луцький нацгвардієць став призером чемпіонату світу з пауерліфтингу

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Теги: спорт, Луцьк, перемога
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