Курс валют у Луцьку на 28 травня





Євро при купівлі становить - 29.116, продажу - 29.698.



Курс російського рубля: купівля - 0.354, продаж - 0.414.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.587, продаж - 6.949.

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