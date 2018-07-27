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Лучани просять знищити небезпечну рослину на території міста

Лучани просять знищити небезпечну рослину на території міста
У Луцьку просять знищити небезпечну рослину – борщівник Сосновського.

Про це 28 травня під час оперативної наради розповіла директор Центру надання адміністративних послуг Лариса Карп’як.

За словами Лариси Карп’як, просили, зокрема, знищити борщівник, який росте на проспекті Соборності за Будинком побуту та на вулиці Шопена, 14 на території дитячої залізниці.

Про ці звернення повідомили працівників відділу екології Луцькради.

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Теги: борщівник, Луцьк
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