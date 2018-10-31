У Луцьку інспектори з паркування винесли уже 1000 постанов на порушників
Сьогодні, 09:40
У Луцьку інспекторами з паркування департаменту муніципальної варти активно ведеться боротьба з порушниками правил зупинки та стоянки. Відтак, уже винесли першу 1000 постанов про порушення правил паркування.
Про це повідомляє прес-служба департаменту.
Нагадаємо, що 17 квітня цього року розпочали роботу перші 3 інспектори з паркування.
Загальна сума накладених штрафів – 401 835 гривень. Так, станом на 27 травня оплачено за 556 постановами штрафів на суму 133 115 гривень.
Слід зазначити, що більшість свідомих водіїв здійснюють оплату в пільговий період з 50% знижкою від суми штрафу.
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Про це повідомляє прес-служба департаменту.
Нагадаємо, що 17 квітня цього року розпочали роботу перші 3 інспектори з паркування.
Загальна сума накладених штрафів – 401 835 гривень. Так, станом на 27 травня оплачено за 556 постановами штрафів на суму 133 115 гривень.
Слід зазначити, що більшість свідомих водіїв здійснюють оплату в пільговий період з 50% знижкою від суми штрафу.
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