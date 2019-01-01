Матір хотіла продати неповнолітню доньку у сексуальне рабство





Про це



У Хмельницькій області жінку підозрюють намірі продати свою неповнолітню доньку третім особам з метою подальшої сексуальної експлуатації дівчинки.



Варто відзначити що, правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 149 КК України.



До слова, в Україні за п’ять років зафіксували понад тисячу випадків торгівлі людьми.

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