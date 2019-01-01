вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Матір хотіла продати неповнолітню доньку у сексуальне рабство

Матір хотіла продати неповнолітню доньку у сексуальне рабство
У Хмельницькій області матір хотіла продати неповнолітню доньку у сексуальне рабство.

Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

У Хмельницькій області жінку підозрюють намірі продати свою неповнолітню доньку третім особам з метою подальшої сексуальної експлуатації дівчинки.

Варто відзначити що, правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 149 КК України.

До слова, в Україні за п’ять років зафіксували понад тисячу випадків торгівлі людьми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: матір, продаж, донька
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Подробиці смертельної аварії поблизу Володимира-Волинського
Сьогодні, 10:27
28 травня – яке сьогодні свято і чому в цей день не варто садити рослини
Сьогодні, 10:10
Матір хотіла продати неповнолітню доньку у сексуальне рабство
Сьогодні, 09:57
Мінімальна комісія та максимальна простота: як перевести гроші з Європи в Україну*
Сьогодні, 09:50
Лучанка просить відновити маршрут № 23
Сьогодні, 09:41
Схожі новини
На Волині продали РАЦС На Волині продали РАЦС
23 травень, 17:42
Вперше в Україні: на Lutsk Food Fest презентували принципово нові ковбаски* Вперше в Україні: на Lutsk Food Fest презентували принципово нові ковбаски*
11 травень, 21:08
В Миколаєві син викинув матір з вікна 7-го поверху В Миколаєві син викинув матір з вікна 7-го поверху
10 травень, 11:10
В місті на Волині хочуть продати недіючу котельню В місті на Волині хочуть продати недіючу котельню
09 травень, 22:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Житомирщині чоловік вбив 3-річну дитину і спалив її тіло в печі будинку
Сьогодні, 11:25
 0
Відоме ім’я підприємця, який у Луцьку давав 5 тисяч доларів хабара працівнику Нацполіції
Сьогодні, 11:12
 0
У центрі Луцька може з'явитися новий сквер
Сьогодні, 11:06
 0
Четверо дітей волинського Героя виховує бабуся: небайдужих закликають привітати зі святом 13-річну дівчинку
Сьогодні, 10:48
 0
На «Ягодині» у поляка вилучили електроніку на понад мільйон гривень
Сьогодні, 10:43
 0
Медіа
відео
1/8
﻿