У Луцьку продовжують зводити яскраві оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*





Щасливі власники осель у будинку першої черги, що на Конякіна, 3А, вселилися у



У будинку комфорт-класу другої черги, що розташований за адресою Конякіна, 3Б, в оселях майже завершили штукатурні роботи. Паралельно фахівці працюють усередині квартир, зокрема, над розводкою опалення, укладанням "теплої" підлоги, встановленням сантехніки.



Будинок третьої черги ЖК "Caramel Residence", що на Конякіна, 3В, також "росте" день у день. Тож у "карамельній" багатоповерхівці уже на фінішному етапі знаходиться процес зведення п'ятого поверху.



Попри весь об'єм робіт, не припиняють будівельники трудитися й над зведенням багатоповерхівки четвертої черги, що на Конякіна, 3Г. Тут уже майже завершили будівництво першого поверху "карамельного" будинку. Здачу об’єкта запланували на четвертий квартал 2021 року.



Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.



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