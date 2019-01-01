Повідомили, коли у Луцьку запрацюють виборчі комісії

21 липня в Україні – вибори до Верховної Ради. Тож вже зовсім скоро запрацюють виборчі комісії, в тому числі – і в Луцьку.Про це йшлося сьогодні, 28 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.Заступник Луцького міського головирозповів, що вже 3 червня до виконання своїх обов’язків повинна приступити окружна виборча комісія, а 8 липня – дільничні виборчі комісії.«Мені хотілося б, що керівники комунальних підприємств внесли корективи в графіки відпусток працівників», - сказав Вербич. Він зауважив, що виборча кампанія буде тривати у напруженому темпі та у скорочені терміни.«Прохання докласти всіх зусиль, щоб ця виборча комісія пройшла на належному рівні і в межах чинного законодавства», - сказав Вербич.