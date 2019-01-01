На «Ягодині» у поляка вилучили електроніку на понад мільйон гривень

Волинські митники на посту «Ягодин» у іноземця вилучили незадекларовану техніку на суму понад один мільйон гривень.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.У пункті пропуску «Ягодин» у вантажному автомобілі, за кермом якого перебував громадянин Польщі, серед офіційно заявленого до переміщення товару виявили майже 5 тис штук «сторонніх» предметів.Електричні сушки, насоси, паяльники, датчики, склотримачі, замки, сигналізації, тривожні кнопки, портативні рації, мотопомпи, плати для управління кондиціонерами та інша електроніка була ретельно прихована серед заявленого німецьким постачальником відправлення.Їх знайшли у ході повного митного огляду всередині вантажного відсіку, доступ до якого став можливим лише після вивантаження і звірки усіх пакувальних місць.Через порушення митних правил товар вилучили на склад митниці до прийняття судом остаточного рішення про притягнення водія перевізника до відповідальності.Санкція статті 483 Митного Кодексу України за такі дії карає штрафом у повному розмірі прихованого товару та його конфіскацією.