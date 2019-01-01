У центрі Луцька може з'явитися новий сквер
Сьогодні, 11:06
У Луцьку на вулиці Градний Узвіз планують облаштувати сквер.
Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost директор департаменту ЖКГ Юрій Крась, сьогодні, 28 травня, відбулася нарада стосовно цього питання. Сквер запланували розмістити біля кафе Benedict та магазину WineTime.
"Поки мають розробити план благоустрою, а тоді будемо думати яким він буде, де саме знаходитиметься та чи буде взагалі. Поки погодили, що хочемо "оживити" ту зону", - зауважив посадовець.
Проект зеленої зони розроблятиме відомий дизайнер та архітектор Левко Давидюк. Попередньо запланували втілити ідею в життя на умовах співфанансування рівними частинами з кафе, магазином та за кошти міського бюджету.
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Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost директор департаменту ЖКГ Юрій Крась, сьогодні, 28 травня, відбулася нарада стосовно цього питання. Сквер запланували розмістити біля кафе Benedict та магазину WineTime.
"Поки мають розробити план благоустрою, а тоді будемо думати яким він буде, де саме знаходитиметься та чи буде взагалі. Поки погодили, що хочемо "оживити" ту зону", - зауважив посадовець.
Проект зеленої зони розроблятиме відомий дизайнер та архітектор Левко Давидюк. Попередньо запланували втілити ідею в життя на умовах співфанансування рівними частинами з кафе, магазином та за кошти міського бюджету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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