У центрі Луцька може з'явитися новий сквер

У Луцьку на вулиці Градний Узвіз планують облаштувати сквер.Як розповів у коментарідиректор департаменту ЖКГ, сьогодні, 28 травня, відбулася нарада стосовно цього питання. Сквер запланували розмістити біля кафе Benedict та магазину WineTime."Поки мають розробити план благоустрою, а тоді будемо думати яким він буде, де саме знаходитиметься та чи буде взагалі. Поки погодили, що хочемо "оживити" ту зону", - зауважив посадовець.Проект зеленої зони розроблятиме відомий дизайнер та архітектор. Попередньо запланували втілити ідею в життя на умовах співфанансування рівними частинами з кафе, магазином та за кошти міського бюджету.