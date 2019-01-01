На Житомирщині чоловік вбив 3-річну дитину і спалив її тіло в печі будинку

До поліції Житомирщини вчора, 27 травня, надійшла інформація про те, що чоловік, вбив трьохрічну дитину.Про це на своїй сторінці у facebook написав перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.Матір дитини повідомила, що ще в серпні 2018 року її співмешканець під час сварки штовхонув дитину, яка впала та вдарилися головою. Малеча втратила свідомість. Після невдалих спроб штучного дихання дитини, співмешканець жінки, розпаливши вогонь в печі будинку, спалив тіло дитини, а кістки виніс на вулицю.Так, ще в 2015 році рішенням районного суду за позовом органу опіки та піклування райдержадміністрації малолітню дитину відібрали у батьків та передали на опікування служби у справах дітей до дитячого будинку сімейного типу.У квітні 2018 року малолітню дитину вже за рішенням Житомирського апеляційного суду повернули біологічним батькам. Й через чотири місяці, в серпні, вони її вбили та спалили.