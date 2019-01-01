Повідомили, скільки волиняни відпочиватимуть у червні





Про це йдеться на



Відповідно до статті 73 КЗпП на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться, зокрема, у такі святкові і неробочі дні:



— Трійця — цього року 16 червня;



— День Конституції України — 28 червня.



Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день співпадає з вихідним днем, то такий вихідний переноситься на наступний після святкового або неробочого. Таким чином, вихідний 16 червня перенесуть на 17 червня.



Отже, у червні 2019 року загалом українці матимуть:



календарних днів — 30;

робочих днів — 18;

вихідних днів — 12.



Норма робочого часу:



при 40-годинному робочому тижні — 143,0;

при 36-годинному робочому тижні — 129,6;

при 24-годинному робочому тижні — 86,4.



27 червня робочий день при 40-годинному робочому тижні буде скорочений на 1 годину.

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