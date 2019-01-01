Повідомили, скільки волиняни відпочиватимуть у червні
Сьогодні, 11:41
У червні українці матимуть 18 робочих днів та 12 вихідних.
Про це йдеться на сайті Управління держпраці у Волинській області.
Відповідно до статті 73 КЗпП на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться, зокрема, у такі святкові і неробочі дні:
— Трійця — цього року 16 червня;
— День Конституції України — 28 червня.
Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день співпадає з вихідним днем, то такий вихідний переноситься на наступний після святкового або неробочого. Таким чином, вихідний 16 червня перенесуть на 17 червня.
Отже, у червні 2019 року загалом українці матимуть:
календарних днів — 30;
робочих днів — 18;
вихідних днів — 12.
Норма робочого часу:
при 40-годинному робочому тижні — 143,0;
при 36-годинному робочому тижні — 129,6;
при 24-годинному робочому тижні — 86,4.
27 червня робочий день при 40-годинному робочому тижні буде скорочений на 1 годину.
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Про це йдеться на сайті Управління держпраці у Волинській області.
Відповідно до статті 73 КЗпП на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться, зокрема, у такі святкові і неробочі дні:
— Трійця — цього року 16 червня;
— День Конституції України — 28 червня.
Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день співпадає з вихідним днем, то такий вихідний переноситься на наступний після святкового або неробочого. Таким чином, вихідний 16 червня перенесуть на 17 червня.
Отже, у червні 2019 року загалом українці матимуть:
календарних днів — 30;
робочих днів — 18;
вихідних днів — 12.
Норма робочого часу:
при 40-годинному робочому тижні — 143,0;
при 36-годинному робочому тижні — 129,6;
при 24-годинному робочому тижні — 86,4.
27 червня робочий день при 40-годинному робочому тижні буде скорочений на 1 годину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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