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Повідомили, скільки волиняни відпочиватимуть у червні

Повідомили, скільки волиняни відпочиватимуть у червні
У червні українці матимуть 18 робочих днів та 12 вихідних.

Про це йдеться на сайті Управління держпраці у Волинській області.

Відповідно до статті 73 КЗпП на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться, зокрема, у такі святкові і неробочі дні:

— Трійця — цього року 16 червня;

— День Конституції України — 28 червня.

Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день співпадає з вихідним днем, то такий вихідний переноситься на наступний після святкового або неробочого. Таким чином, вихідний 16 червня перенесуть на 17 червня.

Отже, у червні 2019 року загалом українці матимуть:

календарних днів — 30;
робочих днів — 18;
вихідних днів — 12.

Норма робочого часу:

при 40-годинному робочому тижні — 143,0;
при 36-годинному робочому тижні — 129,6;
при 24-годинному робочому тижні — 86,4.

27 червня робочий день при 40-годинному робочому тижні буде скорочений на 1 годину.

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Теги: вихідні, Волинь
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