У Луцьку відбудуться міжнародні змагання пожежників
Сьогодні, 20:47
У Луцьку 30-31 травня вперше відбудуться ХХХІІ міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту пам’яті пожежних героїв-Чорнобиля.
Участь у змаганнях візьмуть кращі пожежники-рятувальники України, вищих навчальних закладів ДСНС України, а також іноземних держав.
Тож організатори запрошують усіх дорослих, юнаків та дітей відвідати захоплюючі змагання, ближче познайомитись з роботою пожежників-рятувальників.
Вхід на всі види змагань вільний.
Програма змагань:
30 травня
- підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху учбової башти (початок о 10:00, м.Луцьк, вул. Грибоєдова, 1);
- урочисте відкриття змагань (14:30, стадіон «Авангард»);
пожежна естафета 4х100 метрів (15:00 стадіон «Авангард»).
31 травня
- подолання 100-метрової смуги з перешкодами (10:00 за адресою: м.Луцьк, вул. Грибоєдова,1);
- бойове розгортання від пожежної мотопомпи (14:00, стадіон «Авангард»).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Участь у змаганнях візьмуть кращі пожежники-рятувальники України, вищих навчальних закладів ДСНС України, а також іноземних держав.
Тож організатори запрошують усіх дорослих, юнаків та дітей відвідати захоплюючі змагання, ближче познайомитись з роботою пожежників-рятувальників.
Вхід на всі види змагань вільний.
Програма змагань:
30 травня
- підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху учбової башти (початок о 10:00, м.Луцьк, вул. Грибоєдова, 1);
- урочисте відкриття змагань (14:30, стадіон «Авангард»);
пожежна естафета 4х100 метрів (15:00 стадіон «Авангард»).
31 травня
- подолання 100-метрової смуги з перешкодами (10:00 за адресою: м.Луцьк, вул. Грибоєдова,1);
- бойове розгортання від пожежної мотопомпи (14:00, стадіон «Авангард»).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Громада на Волині співпрацюватиме з польською гміною
Сьогодні, 21:37
«Беріть віники та викрутки»: у місті на Волині небайдужих кличуть облаштовувати зону відпочинку в парку
Сьогодні, 21:12
У Луцьку відбудуться міжнародні змагання пожежників
Сьогодні, 20:47
Віктор Павлік планує брати участь у виборах до Верховної Ради
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 29 травня
Сьогодні, 20:00