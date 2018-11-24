У Луцьку відбудуться міжнародні змагання пожежників





Участь у змаганнях візьмуть кращі пожежники-рятувальники України, вищих навчальних закладів ДСНС України, а також іноземних держав.



Тож організатори запрошують усіх дорослих, юнаків та дітей відвідати захоплюючі змагання, ближче познайомитись з роботою пожежників-рятувальників.



Вхід на всі види змагань вільний.



Програма змагань:



30 травня



- підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху учбової башти (початок о 10:00, м.Луцьк, вул. Грибоєдова, 1);



- урочисте відкриття змагань (14:30, стадіон «Авангард»);



пожежна естафета 4х100 метрів (15:00 стадіон «Авангард»).



31 травня



- подолання 100-метрової смуги з перешкодами (10:00 за адресою: м.Луцьк, вул. Грибоєдова,1);



- бойове розгортання від пожежної мотопомпи (14:00, стадіон «Авангард»).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 30-31 травня вперше відбудуться ХХХІІ міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту пам’яті пожежних героїв-Чорнобиля.Участь у змаганнях візьмуть кращі пожежники-рятувальники України, вищих навчальних закладів ДСНС України, а також іноземних держав.Тож організатори запрошують усіх дорослих, юнаків та дітей відвідати захоплюючі змагання, ближче познайомитись з роботою пожежників-рятувальників.Вхід на всі види змагань вільний.30 травня- підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху учбової башти (початок о 10:00, м.Луцьк, вул. Грибоєдова, 1);- урочисте відкриття змагань (14:30, стадіон «Авангард»);пожежна естафета 4х100 метрів (15:00 стадіон «Авангард»).31 травня- подолання 100-метрової смуги з перешкодами (10:00 за адресою: м.Луцьк, вул. Грибоєдова,1);- бойове розгортання від пожежної мотопомпи (14:00, стадіон «Авангард»).

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