вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відбудуться міжнародні змагання пожежників

У Луцьку відбудуться міжнародні змагання пожежників
У Луцьку 30-31 травня вперше відбудуться ХХХІІ міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту пам’яті пожежних героїв-Чорнобиля.

Участь у змаганнях візьмуть кращі пожежники-рятувальники України, вищих навчальних закладів ДСНС України, а також іноземних держав.

Тож організатори запрошують усіх дорослих, юнаків та дітей відвідати захоплюючі змагання, ближче познайомитись з роботою пожежників-рятувальників.

Вхід на всі види змагань вільний.

Програма змагань:

30 травня

- підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху учбової башти (початок о 10:00, м.Луцьк, вул. Грибоєдова, 1);

- урочисте відкриття змагань (14:30, стадіон «Авангард»);

пожежна естафета 4х100 метрів (15:00 стадіон «Авангард»).

31 травня

- подолання 100-метрової смуги з перешкодами (10:00 за адресою: м.Луцьк, вул. Грибоєдова,1);

- бойове розгортання від пожежної мотопомпи (14:00, стадіон «Авангард»).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: змагання, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Громада на Волині співпрацюватиме з польською гміною
Сьогодні, 21:37
«Беріть віники та викрутки»: у місті на Волині небайдужих кличуть облаштовувати зону відпочинку в парку
Сьогодні, 21:12
У Луцьку відбудуться міжнародні змагання пожежників
Сьогодні, 20:47
Віктор Павлік планує брати участь у виборах до Верховної Ради
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 29 травня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У Луцьку відбудуться змагання з панкратіону та грепплiнгу. ВІДЕО У Луцьку відбудуться змагання з панкратіону та грепплiнгу. ВІДЕО
12 травень, 15:25
«Ми даруємо емоції»: у Луцьку відбувся перший благодійний «Respect CUP» з футзалу. ФОТО «Ми даруємо емоції»: у Луцьку відбувся перший благодійний «Respect CUP» з футзалу. ФОТО
18 лютий, 12:53
У Луцьку юні плавці змагались за право поїхати на чемпіонат України до Львова. ФОТО У Луцьку юні плавці змагались за право поїхати на чемпіонат України до Львова. ФОТО
02 лютий, 12:23
У Луцьку відбудеться чемпіонат Європи з легкоатлетичних багатоборств У Луцьку відбудеться чемпіонат Європи з легкоатлетичних багатоборств
24 листопад, 2018, 19:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани знову почали скаржитись на сморід
Сьогодні, 21:57
 0
Громада на Волині співпрацюватиме з польською гміною
Сьогодні, 21:37
 0
«Беріть віники та викрутки»: у місті на Волині небайдужих кличуть облаштовувати зону відпочинку в парку
Сьогодні, 21:12
 0
У Луцьку відбудуться міжнародні змагання пожежників
Сьогодні, 20:47
 0
Віктор Павлік планує брати участь у виборах до Верховної Ради
Сьогодні, 20:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿