Де на Волині та у Луцьку не буде світла 29 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 29 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00 с. Бубнів сільська рада, магазин, пошта с. Бубнів, вул.: Шевченка, Жовтнева, Світла, Залізнична
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-506
09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
ПАТ"Укртелеком" АТС
Горохівський районний відділ освіти Школа
Берестечківське СТ магазин
Смолявська сільська рада Клуб с. Смолява:
вул. Лесі Українки 18
Іваничівський район
1. ПЛ-10 кВ Л 80-06 від ЛР-37 чистка траси; 9:00-16:30 с. Соснина (частково), с. Менчичі (повністю)
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ЩТП-313 чистка траси 10:00-17:00 с. Самоволя вул. Шевченка
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10кВ Л-87-04 09:00 – 16:00 с.Воєгоще вул.Зелена
2. ПЛ-0,4кВ ЗТП-299 09:40 – 17:00 С/р с. Бузаки, «Укрпошта», Шкільна їдальня, Шкільна майстерня, АТС, ПП Хомич В.І. с. Бузаки вул. Прибережна 42-61, вул. 8-го Березня 6-31.
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00 смт.Локачі вул. Незалежності
2. КТП-128 9:00 – 17:00 с.Холопичі: тракторна бригада с.Холопичі вул.Кисилинська
місто Луцьк
1. 13:30-17:00 Магазин №8
Кримські чебуреки
Феміда інтер
Майстерня
Магазин Східний вул. Дубнівська, 53-77, 40-42
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10кВ Л 56-02 9:00 – 17:00 Школи, магазини с.Гороховище, с.Вишнівка
Любешівський район
1. ПЛ-10 кВ Л-10-01 від ЗТП-255 10:00-17:00 Школа, дитячий садок, магазини, АТС с. Великий Курінь
2. ПЛ-10 кВ Л 10-05 від ПС-110 “ Любешів” 10:00-17:00 Станція мобільного зв’язку «Київстар», Виробнича база ФОП Бубало О.С., склад ФОП Пугач М.О., склад Хвесик М.С., пилорама ФОП Швайко О.П., пмлорама ФОП Хвесик І.М., ТзОВ «Сосна» забійний цех, полігон Любешівського технічного коледжу, школи, магазини, АТС смт. Любешів вул. Березня, Костюшка, с. Рудка,с. Залізниця, с. Лобна х. Наїздово, х. Коновка х. Окуріка, х. Іванчоси, х. Дяково х. Скоморохи, х. Гряда
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-68 10:00-17:00 Куклинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Северинівка
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 9:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 2-18, 1-7
вул.Володимирська,1-27, 2-4
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка,44а
Ратнівський район
1. ПЛ-10кв Л17-04
для чистки траси. 10:00-16:00 с.Краска
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-112 9:00-17:00 с.Озденіж магазин, ФАП. с.Озденіж вул.Садова.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-240 9:00-17:00 с.Озденіж
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-378 9:00-17:00 м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 с.Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-170 9:00-17:00 с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск. с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-402 9:00-17:00 с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ. с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-369 9:00-17:00 м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
8. Л43-03 9:00-17:00 с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-30 9:00-17:00 с.Топільне бригада №1. с.Топільне вул.Квітнева, 76-90, Ювілейна, Миру.
11. Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині (повністю)
с.Тристень (повністю)
с.Ворончин пилорама, станція зв’язку
с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП.
с.Доросині (повністю)
с.Тристень (повністю).
с.Кияж вул. Набережна, Миру, Тиха.
12. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-253 9:00-17:00 м.Рожище друкарня, магазин, приміщення. м.Рожище вул.О.Степанюка, Пушкіна.
13. Л43-02 9:00-17:00 с.Духче артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магазини, ППМ.
с.Берегове (повністю).
с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама.
с.Сокіл, кар’єр. с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Травнева, Набережна.
с.Берегове (повністю).
14. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
Старовижівський район
1. КТП-77 ПЛ 0.4 кВ Л-4 10:00-17:00
с.Галина Воля УПЦ МП, ФАП, Магазин с.Галина Воля вул. Підрічна, Л.Українки.
2. КТП-182 ПЛ 0.4 кВ Л-1,Л-2 9:00-16:00 с.Мокре ФАП, Укрпошта, Будинок культури, Магазин Райспоживспілки, ПП "Хлопук", с.Мокре вул.Незалежності (частково від с.Дубечного до Центра села Мокре) вул.Тараси, Тарасюки
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-19 09:00-16:30
ФОП Вакулюк І.С.- магазин с.Обеніжи
2 ПЛ-10кВ Л-24-03
від ЗТП-147 до КТП-142
КТП- 344
КТП-143
КТП-75 А
КТП-221
КТП-318
ЩТП-301
КТП-142 10:00-16:30
Озерянська с/р- адмінприміщення, пож,депо, котельня, вод.башта, буд.культури, дит.садок, АТС, церква, ТРСТ- магазин, ФАП, школа, пошта, ТзОВ «Контур-Т», пункт прийому молока, СКЗ, П-ць Ільченко, ТДВ «Волиньавтотранс», ФОП Гордійчук В.М.- база відпочинку, ФОП Норовічук Ж.М.- пилорама, ТРСТ- магазин, ФАП с.Озеряни, Пересіка
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-266 9:00-16:30
ФОП Лукша Д.І.- торг.повільйон, будинок молитви, МНС – склад, ТРСТ - магазин с.м.т.Турійськ Музиченка, Пролетарська, Шляхетна, Горького, Нова
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00 с. Бубнів сільська рада, магазин, пошта с. Бубнів, вул.: Шевченка, Жовтнева, Світла, Залізнична
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-506
09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
ПАТ"Укртелеком" АТС
Горохівський районний відділ освіти Школа
Берестечківське СТ магазин
Смолявська сільська рада Клуб с. Смолява:
вул. Лесі Українки 18
Іваничівський район
1. ПЛ-10 кВ Л 80-06 від ЛР-37 чистка траси; 9:00-16:30 с. Соснина (частково), с. Менчичі (повністю)
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ЩТП-313 чистка траси 10:00-17:00 с. Самоволя вул. Шевченка
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10кВ Л-87-04 09:00 – 16:00 с.Воєгоще вул.Зелена
2. ПЛ-0,4кВ ЗТП-299 09:40 – 17:00 С/р с. Бузаки, «Укрпошта», Шкільна їдальня, Шкільна майстерня, АТС, ПП Хомич В.І. с. Бузаки вул. Прибережна 42-61, вул. 8-го Березня 6-31.
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00 смт.Локачі вул. Незалежності
2. КТП-128 9:00 – 17:00 с.Холопичі: тракторна бригада с.Холопичі вул.Кисилинська
місто Луцьк
1. 13:30-17:00 Магазин №8
Кримські чебуреки
Феміда інтер
Майстерня
Магазин Східний вул. Дубнівська, 53-77, 40-42
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10кВ Л 56-02 9:00 – 17:00 Школи, магазини с.Гороховище, с.Вишнівка
Любешівський район
1. ПЛ-10 кВ Л-10-01 від ЗТП-255 10:00-17:00 Школа, дитячий садок, магазини, АТС с. Великий Курінь
2. ПЛ-10 кВ Л 10-05 від ПС-110 “ Любешів” 10:00-17:00 Станція мобільного зв’язку «Київстар», Виробнича база ФОП Бубало О.С., склад ФОП Пугач М.О., склад Хвесик М.С., пилорама ФОП Швайко О.П., пмлорама ФОП Хвесик І.М., ТзОВ «Сосна» забійний цех, полігон Любешівського технічного коледжу, школи, магазини, АТС смт. Любешів вул. Березня, Костюшка, с. Рудка,с. Залізниця, с. Лобна х. Наїздово, х. Коновка х. Окуріка, х. Іванчоси, х. Дяково х. Скоморохи, х. Гряда
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-68 10:00-17:00 Куклинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Северинівка
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 9:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 2-18, 1-7
вул.Володимирська,1-27, 2-4
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка,44а
Ратнівський район
1. ПЛ-10кв Л17-04
для чистки траси. 10:00-16:00 с.Краска
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-112 9:00-17:00 с.Озденіж магазин, ФАП. с.Озденіж вул.Садова.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-240 9:00-17:00 с.Озденіж
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-378 9:00-17:00 м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 с.Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-170 9:00-17:00 с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск. с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-402 9:00-17:00 с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ. с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-369 9:00-17:00 м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
8. Л43-03 9:00-17:00 с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-30 9:00-17:00 с.Топільне бригада №1. с.Топільне вул.Квітнева, 76-90, Ювілейна, Миру.
11. Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині (повністю)
с.Тристень (повністю)
с.Ворончин пилорама, станція зв’язку
с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП.
с.Доросині (повністю)
с.Тристень (повністю).
с.Кияж вул. Набережна, Миру, Тиха.
12. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-253 9:00-17:00 м.Рожище друкарня, магазин, приміщення. м.Рожище вул.О.Степанюка, Пушкіна.
13. Л43-02 9:00-17:00 с.Духче артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магазини, ППМ.
с.Берегове (повністю).
с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама.
с.Сокіл, кар’єр. с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Травнева, Набережна.
с.Берегове (повністю).
14. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
Старовижівський район
1. КТП-77 ПЛ 0.4 кВ Л-4 10:00-17:00
с.Галина Воля УПЦ МП, ФАП, Магазин с.Галина Воля вул. Підрічна, Л.Українки.
2. КТП-182 ПЛ 0.4 кВ Л-1,Л-2 9:00-16:00 с.Мокре ФАП, Укрпошта, Будинок культури, Магазин Райспоживспілки, ПП "Хлопук", с.Мокре вул.Незалежності (частково від с.Дубечного до Центра села Мокре) вул.Тараси, Тарасюки
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-19 09:00-16:30
ФОП Вакулюк І.С.- магазин с.Обеніжи
2 ПЛ-10кВ Л-24-03
від ЗТП-147 до КТП-142
КТП- 344
КТП-143
КТП-75 А
КТП-221
КТП-318
ЩТП-301
КТП-142 10:00-16:30
Озерянська с/р- адмінприміщення, пож,депо, котельня, вод.башта, буд.культури, дит.садок, АТС, церква, ТРСТ- магазин, ФАП, школа, пошта, ТзОВ «Контур-Т», пункт прийому молока, СКЗ, П-ць Ільченко, ТДВ «Волиньавтотранс», ФОП Гордійчук В.М.- база відпочинку, ФОП Норовічук Ж.М.- пилорама, ТРСТ- магазин, ФАП с.Озеряни, Пересіка
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-266 9:00-16:30
ФОП Лукша Д.І.- торг.повільйон, будинок молитви, МНС – склад, ТРСТ - магазин с.м.т.Турійськ Музиченка, Пролетарська, Шляхетна, Горького, Нова
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