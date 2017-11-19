Зношеність мереж, борги за послуги і кадровий голод: які проблеми долає «Луцьктепло». ВІДЕО





На цьому наголосили у суб'єктивних підсумках з Аллою Надточій на «12» каналі, пише «



Найбільшою проблемою для «Луцьктепла» є застарілі труби. Їх вже почали змінювати. Також цьогоріч запланували модернізувати дев'ять котелень: замінити старі котли на нові. А ще планують встановити індивідуальні теплові пункти, а це дозволить кожному споживачу регулювати постачання теплової енергії.



Також на підприємстві є проблеми з кадрами. Кажуть, через низьку зарплату фахівці не хочуть в них працювати. А через те, що люди не сплачують за комунальні послуги, на підприємстві – величезний борг (близько 116 мільйонів гривень).







Наразі основне завдання для комунального підприємства – підготовка до наступного опалювального сезону.



Попри такі проблемні питання, у колективі «Луцьктепла» панує взаєморозуміння, – зауважила Алла Надточій. І це дуже важливо, адже попередній керівник постійно мав якісь проблеми. Саме тому, зі слів депутатки Луцькради, керівника й замінили.



Наразі «Луцьктеплом» керує Валентина Малютіна.



«Велика честь цій людині, адже вона дійсно справляється з проблемами і викликами, які отримує. Вона підтримує усі програми, які започаткував ще Микола Романюк, завівши в наше місто чималі кошти на модернізацію. Багато чого залежить не тільки від керівника підприємства, а від того, чи підтримують заступники міського голови, виконувач обов'язків міського голови усі спрямування, усі програми, те, що говорить сам керівник. Від цього теж є великі плюси і мінуси. Адже коли нема порозуміння між керівником підприємства і керівником міста, тоді підприємство не зможе рухатися в тому напрямку, в якому вони бачать», – наголосила Алла Надточій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На комунальному підприємстві «Луцьктепло» є чимало проблем: зношеність мереж та нестача працівників та борги від населення.На цьому наголосили у суб'єктивних підсумках зна «12» каналі, пише « Конкурент ».Найбільшою проблемою для «Луцьктепла» є застарілі труби. Їх вже почали змінювати. Також цьогоріч запланували модернізувати дев'ять котелень: замінити старі котли на нові. А ще планують встановити індивідуальні теплові пункти, а це дозволить кожному споживачу регулювати постачання теплової енергії.Також на підприємстві є проблеми з кадрами. Кажуть, через низьку зарплату фахівці не хочуть в них працювати. А через те, що люди не сплачують за комунальні послуги, на підприємстві – величезний борг (близько 116 мільйонів гривень).Наразі основне завдання для комунального підприємства – підготовка до наступного опалювального сезону.Попри такі проблемні питання, у колективі «Луцьктепла» панує взаєморозуміння, – зауважила Алла Надточій. І це дуже важливо, адже попередній керівник постійно мав якісь проблеми. Саме тому, зі слів депутатки Луцькради, керівника й замінили.Наразі «Луцьктеплом» керує«Велика честь цій людині, адже вона дійсно справляється з проблемами і викликами, які отримує. Вона підтримує усі програми, які започаткував ще, завівши в наше місто чималі кошти на модернізацію. Багато чого залежить не тільки від керівника підприємства, а від того, чи підтримують заступники міського голови, виконувач обов'язків міського голови усі спрямування, усі програми, те, що говорить сам керівник. Від цього теж є великі плюси і мінуси. Адже коли нема порозуміння між керівником підприємства і керівником міста, тоді підприємство не зможе рухатися в тому напрямку, в якому вони бачать», – наголосила Алла Надточій.

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