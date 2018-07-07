У Луцьку знайшли пакет з гранатами і сотнями патронів

Учора, 27 травня, в підвалі будинку у Луцьку поліцейські знайшли поліетиленовий пакунок із п’ятьма гранатами та понад 350 патронами різноманітного калібру.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Інформують, що співробітники кримінальної поліції Луцького відділу поліції спільно із управлінням карного розшуку поліції області викрили в незаконному поводженні з боєприпасами 29-річного жителя Харківської області. Правоохоронці встановили, що зловмисник привіз і зберігав небезпечні предмети в підвальному приміщення одного із житлових будинків у Луцьку.Під час огляду місця схованки поліцейські виявили пакунок із п’ятьма гранатами «РГД-5» та запалами до них, а також, зокрема, понад 240 патронів калібру 7,62 мм та майже 50 патронів калібру 5.45 мм.На місце події прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції області. Вони належним чином вилучили небезпечну знахідку та транспортували її до спеціального місця зберігання. Боєприпаси направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичного центру МВС України.Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.