У Луцьк привезли мощі Амфілохія Почаївського

Настоятель парафії Преподобного Іова Почаївського (б-р Дружби народів, 16) священикпривіз частинку мощей преподобного Амфілохія Почаївського.Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.Святиню, доставлену з Почаєва, зустріли у Божому домі молитвою та розмістили в підготовлений кивот. Тепер усі бажаючі мають змогу помолитися перед реліквією.До речі, у цій церкві є копія чудотворної ікони Божої Матері «Відрада і радість» із Афону, копія пояса Пресвятої Богородиці та частинка мощей преподобного Іова Почаївського.Святий Амфілохій (у миру Яків Головатюк) народився 10 грудня 1894 року в с. Мала Іловиця Кременецького повіту Волинської губернії (нині Тернопільська область.)У 1925 році, вирішивши стати ченцем, прийшов до Почаївської лаври. 8 липня 1932 року благословенням митрополита Варшавського і всієї Польщі Діонисія пострижений у монахи з ім'ям Йосиф. Виконуючи різні роботи у Лаврі, отець лікував хворих, особливо прославився як костоправ. Неодноразово допомагав пораненим під час війни, лікував воїнів УПА.Помер 1 січня 1971 року. Канонізований у 2002 році після того як було знайдено його нетлінні мощі.