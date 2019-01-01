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У Луцьк привезли мощі Амфілохія Почаївського

У Луцьк привезли мощі Амфілохія Почаївського
Настоятель парафії Преподобного Іова Почаївського (б-р Дружби народів, 16) священик Олександр Вронський привіз частинку мощей преподобного Амфілохія Почаївського.

Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.

Святиню, доставлену з Почаєва, зустріли у Божому домі молитвою та розмістили в підготовлений кивот. Тепер усі бажаючі мають змогу помолитися перед реліквією.

До речі, у цій церкві є копія чудотворної ікони Божої Матері «Відрада і радість» із Афону, копія пояса Пресвятої Богородиці та частинка мощей преподобного Іова Почаївського.

Святий Амфілохій (у миру Яків Головатюк) народився 10 грудня 1894 року в с. Мала Іловиця Кременецького повіту Волинської губернії (нині Тернопільська область.)

У 1925 році, вирішивши стати ченцем, прийшов до Почаївської лаври. 8 липня 1932 року благословенням митрополита Варшавського і всієї Польщі Діонисія пострижений у монахи з ім'ям Йосиф. Виконуючи різні роботи у Лаврі, отець лікував хворих, особливо прославився як костоправ. Неодноразово допомагав пораненим під час війни, лікував воїнів УПА.

Помер 1 січня 1971 року. Канонізований у 2002 році після того як було знайдено його нетлінні мощі.

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Теги: Луцьк, мощі, Амфілохій Почаївський, Олександр Вронський
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